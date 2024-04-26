Рейтинг@Mail.ru
В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 26.04.2024 (обновлено: 11:52 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/sk-1942451525.html
В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта
В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.04.2024
В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта
Задержанные в Волжском Волгоградской области подростки, которых обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:38
2024-04-26T11:52
происшествия
волжский
следственный комитет россии (ск рф)
россия
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942454504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34aa3fc0b5338485f7fd990977c676a3.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Задержанные в Волжском Волгоградской области подростки, которых обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов, арестованы на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщила о задержании в Волжском двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power" ("NS/WP*"), готовивших теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита. Задержанным по 17 лет. По данным СК, они также портили автомобили с символикой СВО."Подросткам избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в региональном СУСК.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
волжский
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942454504_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab8583eca380bd3ec62750a349145498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волжский, следственный комитет россии (ск рф), россия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волжский, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта

СК: в Волжском на 2 месяца арестовали обвиняемых в подготовке теракта подростков

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания двух членов ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power в городе Волжский
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания двух членов ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания двух членов ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power в городе Волжский
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Задержанные в Волжском Волгоградской области подростки, которых обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов, арестованы на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщила о задержании в Волжском двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power" ("NS/WP*"), готовивших теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита. Задержанным по 17 лет. По данным СК, они также портили автомобили с символикой СВО.
«
"Подросткам избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября 2023, 08:00
 
ПроисшествияВолжскийСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВолгоградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала