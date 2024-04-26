В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта
СК: в Волжском на 2 месяца арестовали обвиняемых в подготовке теракта подростков
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания двух членов ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power в городе Волжский
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания двух членов ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power в городе Волжский
ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Задержанные в Волжском Волгоградской области подростки, которых обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов, арестованы на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщила о задержании в Волжском двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power" ("NS/WP*"), готовивших теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита. Задержанным по 17 лет. По данным СК, они также портили автомобили с символикой СВО.
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"Подросткам избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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