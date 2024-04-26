https://ria.ru/20240426/sk-1942451525.html

В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта

В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.04.2024

В Волжском арестовали подростков, обвиняемых в подготовке теракта

Задержанные в Волжском Волгоградской области подростки, которых обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:38

2024-04-26T11:38

2024-04-26T11:52

происшествия

волжский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942454504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34aa3fc0b5338485f7fd990977c676a3.jpg

ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Задержанные в Волжском Волгоградской области подростки, которых обвиняют в подготовке терактов и порче машин с символикой СВО по заданиям украинских кураторов, арестованы на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщила о задержании в Волжском двух членов ячейки запрещенной в России проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power" ("NS/WP*"), готовивших теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита. Задержанным по 17 лет. По данным СК, они также портили автомобили с символикой СВО."Подросткам избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в региональном СУСК.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

волжский

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волжский, следственный комитет россии (ск рф), россия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)