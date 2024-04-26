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В Симферополе второй день подряд выпадает дождь с песком - РИА Новости, 26.04.2024
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11:38 26.04.2024 (обновлено: 11:49 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/simferopol-1942451365.html
В Симферополе второй день подряд выпадает дождь с песком
В Симферополе второй день подряд выпадает дождь с песком - РИА Новости, 26.04.2024
В Симферополе второй день подряд выпадает дождь с песком
Вторые сутки в Симферополе выпадает дождь с песком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:38
2024-04-26T11:49
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Вторые сутки в Симферополе выпадает дождь с песком, передает корреспондент РИА Новости. Ночью в Симферополе с небольшим дождем выпал песок, утром в пятницу автолюбители увидели свои машины, покрытые грязно-желтоватым налетом. Об аналогичных случаях в других районах Крыма сообщают жители республики в социальных сетях. Ранее директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила РИА Новости, что причиной явления являются тропические воздушные массы, они обусловили очень жаркую погоду в Крыму в конце апреля, а также могли принести песок с севера африканского континента. Любецкая отметила, что явление не уникально и принос песка в Крым происходит раз в несколько лет в результате мощных ветров на разных высотах, которые переносят подхваченный песок со стороны средиземноморья и африканского континента.
https://ria.ru/20240425/sinoptik-1942231404.html
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912068793.html
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общество, симферополь
Общество, Симферополь
В Симферополе второй день подряд выпадает дождь с песком

Ночью в Симферополе выпал дождь с песком, утром машины покрылись налетом

© РИА НовостиПоследствия выпавшего дождя с песком в Крыму
Последствия выпавшего дождя с песком в Крыму
© РИА Новости
Последствия выпавшего дождя с песком в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Вторые сутки в Симферополе выпадает дождь с песком, передает корреспондент РИА Новости.
Ночью в Симферополе с небольшим дождем выпал песок, утром в пятницу автолюбители увидели свои машины, покрытые грязно-желтоватым налетом. Об аналогичных случаях в других районах Крыма сообщают жители республики в социальных сетях.
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Вчера, 11:51
Ранее директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила РИА Новости, что причиной явления являются тропические воздушные массы, они обусловили очень жаркую погоду в Крыму в конце апреля, а также могли принести песок с севера африканского континента.
Любецкая отметила, что явление не уникально и принос песка в Крым происходит раз в несколько лет в результате мощных ветров на разных высотах, которые переносят подхваченный песок со стороны средиземноморья и африканского континента.
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