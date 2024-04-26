https://ria.ru/20240426/sholts-1942512684.html

Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана

Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана - РИА Новости, 26.04.2024

Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана

Канцлер ФРГ Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном в этом РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:58

2024-04-26T14:58

2024-04-26T14:58

в мире

азербайджан

германия

армения

ильхам алиев

олаф шольц

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БАКУ, 26 апр – РИА Новости. Канцлер ФРГ Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном в этом году. "У нас много тем для обсуждения. На встрече мы обсуждали вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Хорошо, что лидеры двух стран находятся в диалоге. Я получил известие о начале процесса делимитации между Арменией и Азербайджаном. Это весьма положительный шаг. Верю в подписание мирного соглашения уже в этом году", - сказал Шольц. В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в сегменте высокого уровня XV Петерсбергского климатического диалога, проходящего в Берлине. После Алиев провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в расширенном составе.

https://ria.ru/20240218/pashinyan-1928128645.html

азербайджан

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армения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, германия, армения, ильхам алиев, олаф шольц