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Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана
Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана - РИА Новости, 26.04.2024
Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана
Канцлер ФРГ Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном в этом РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:58
2024-04-26T14:58
2024-04-26T14:58
в мире
азербайджан
германия
армения
ильхам алиев
олаф шольц
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БАКУ, 26 апр – РИА Новости. Канцлер ФРГ Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном в этом году. "У нас много тем для обсуждения. На встрече мы обсуждали вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Хорошо, что лидеры двух стран находятся в диалоге. Я получил известие о начале процесса делимитации между Арменией и Азербайджаном. Это весьма положительный шаг. Верю в подписание мирного соглашения уже в этом году", - сказал Шольц. В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в сегменте высокого уровня XV Петерсбергского климатического диалога, проходящего в Берлине. После Алиев провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в расширенном составе.
https://ria.ru/20240218/pashinyan-1928128645.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, германия, армения, ильхам алиев, олаф шольц
В мире, Азербайджан, Германия, Армения, Ильхам Алиев, Олаф Шольц
Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана
Шольц заявил о возможности подписания договора между Баку и Ереваном в этом году