https://ria.ru/20240426/shkola-1942417839.html

На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами

На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами - РИА Новости, 26.04.2024

На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами

Правоохранительные органы начали проверку по сообщению СМИ о травле двух учениц в школе на юге Сахалина и публикации видео с нацисткой символикой, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:44

2024-04-26T09:44

2024-04-26T09:53

происшествия

холмск

сахалин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942419390_0:156:714:558_1920x0_80_0_0_1d1b9991023137c9a8e9ab2412c1872d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку по сообщению СМИ о травле двух учениц в школе на юге Сахалина и публикации видео с нацисткой символикой, сообщает прокуратура области в Telegram-канале. По информации одного из местных новостных агентств, группа школьников младшего возраста издевалась над сверстницами во дворе дома в Холмске, снимала все это на камеру, затем дети сами смонтировали видео и выложили в интернет. "Холмской городской прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ "Идем убивать": сахалинские школьники травили двух девочек и выложили видео с нацисткой символикой", – говорится в сообщении надзорного ведомства.По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения законодательства об экстремистской деятельности. Как отмечает пресс-служба, сообщение зарегистрировано в ОМВД, результаты проверки на контроле прокуратуры. К расследованию происшествия подключилось и региональное следственное управление следственного комитета РФ. По информации пресс-службы ведомства, инцидент между несовершеннолетними произошел в Холмске на детской площадке на улице Первомайской. В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям детей и их законных представителей. За ходом расследования следит и уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "Я глубоко возмущена произошедшим инцидентом в Холмске. Издевательства над детьми, тем более с применением насилия и использованием нацистской символики, недопустимы и требуют самого серьезного осуждения", – написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале, отметив, что она находится в контакте с правоохранительными органами и следит за ходом расследования. По словам Устиновской, виновные должны понести заслуженное наказание, и необходимо срочно принять меры по профилактике подобных явлений, для которой нужно объединить усилия со стороны школы, семьи и общества в целом.

https://ria.ru/20240425/konflikt-1942384159.html

https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html

холмск

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, холмск, сахалин, россия