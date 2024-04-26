https://ria.ru/20240426/shkola-1942417839.html
На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами
На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами - РИА Новости, 26.04.2024
На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами
Правоохранительные органы начали проверку по сообщению СМИ о травле двух учениц в школе на юге Сахалина и публикации видео с нацисткой символикой, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:44
2024-04-26T09:44
2024-04-26T09:53
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку по сообщению СМИ о травле двух учениц в школе на юге Сахалина и публикации видео с нацисткой символикой, сообщает прокуратура области в Telegram-канале. По информации одного из местных новостных агентств, группа школьников младшего возраста издевалась над сверстницами во дворе дома в Холмске, снимала все это на камеру, затем дети сами смонтировали видео и выложили в интернет. "Холмской городской прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ "Идем убивать": сахалинские школьники травили двух девочек и выложили видео с нацисткой символикой", – говорится в сообщении надзорного ведомства.По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения законодательства об экстремистской деятельности. Как отмечает пресс-служба, сообщение зарегистрировано в ОМВД, результаты проверки на контроле прокуратуры. К расследованию происшествия подключилось и региональное следственное управление следственного комитета РФ. По информации пресс-службы ведомства, инцидент между несовершеннолетними произошел в Холмске на детской площадке на улице Первомайской. В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям детей и их законных представителей. За ходом расследования следит и уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "Я глубоко возмущена произошедшим инцидентом в Холмске. Издевательства над детьми, тем более с применением насилия и использованием нацистской символики, недопустимы и требуют самого серьезного осуждения", – написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале, отметив, что она находится в контакте с правоохранительными органами и следит за ходом расследования. По словам Устиновской, виновные должны понести заслуженное наказание, и необходимо срочно принять меры по профилактике подобных явлений, для которой нужно объединить усилия со стороны школы, семьи и общества в целом.
https://ria.ru/20240425/konflikt-1942384159.html
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происшествия, холмск, сахалин, россия
Происшествия, Холмск, Сахалин, Россия
На Сахалине проверят сообщение о школьниках, издевавшихся над сверстницами
Прокуратура на Сахалине проверяет сообщению о травле двух учениц в школе
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости.
Правоохранительные органы начали проверку по сообщению СМИ о травле двух учениц в школе на юге Сахалина и публикации видео с нацисткой символикой, сообщает прокуратура области в Telegram-канале
.
По информации одного из местных новостных агентств, группа школьников младшего возраста издевалась над сверстницами во дворе дома в Холмске
, снимала все это на камеру, затем дети сами смонтировали видео и выложили в интернет.
«
"Холмской городской прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ "Идем убивать": сахалинские школьники травили двух девочек и выложили видео с нацисткой символикой", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
По результатам проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения законодательства об экстремистской деятельности. Как отмечает пресс-служба, сообщение зарегистрировано в ОМВД, результаты проверки на контроле прокуратуры.
К расследованию происшествия подключилось и региональное следственное управление следственного комитета РФ
. По информации пресс-службы ведомства, инцидент между несовершеннолетними произошел в Холмске на детской площадке на улице Первомайской. В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям детей и их законных представителей.
За ходом расследования следит и уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области
Любовь Устиновская.
"Я глубоко возмущена произошедшим инцидентом в Холмске. Издевательства над детьми, тем более с применением насилия и использованием нацистской символики, недопустимы и требуют самого серьезного осуждения", – написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале, отметив, что она находится в контакте с правоохранительными органами и следит за ходом расследования.
По словам Устиновской, виновные должны понести заслуженное наказание, и необходимо срочно принять меры по профилактике подобных явлений, для которой нужно объединить усилия со стороны школы, семьи и общества в целом.