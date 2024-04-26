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Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2024
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21:46 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shefstvo-1942632714.html
Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области
Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2024
Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области
Кубанское казачество взяло шефство над школой в поселке городского типа Любимовка в Херсонской области, казаки, участвующие в спецоперации, обучают детей и... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:46
2024-04-26T21:46
надежные люди
общество
херсонская область
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Кубанское казачество взяло шефство над школой в поселке городского типа Любимовка в Херсонской области, казаки, участвующие в спецоперации, обучают детей и помогают с доставкой в учреждение строительных материалов и продуктов, рассказал РИА Новости казак Пашковского станичного казачьего общества Дмитрий Селивановский. По его словам, когда казаки только приехали в Любимовскую школу 1978 года постройки, стало понятно, что учреждение "в печальном состоянии" и ранее в эту школу "ничего не вкладывалось". При этом коллектив учреждения, его педагоги содержат школу в "идеальном порядке". "С сентября 2023 года казаки военнослужащие стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области оказывали помощь продуктами, канцтоварами Догмаровской школе Херсонской области. Проводили уроки мужества, занятия по истории. После передислокации казаки продолжили свое шефство, но уже договорившись с Любимовской школой по месту расположения подразделения. Благодаря казакам в школе заработала столовая, стали выпекать хлебобулочные изделия. С помощью привезённого строительного материала облагораживается территория школы. Казаки участвуют во внеклассных занятиях, проводят беседы на исторические и патриотические темы. Также казаки проводят занятия по владению спортивной шашкой, арапником", - рассказал Селивановский. По его словам, в настоящее время в школе остро стоит вопрос ремонта спортивного зала. Казаки будут оказывать посильную помощь и планируют собрать новую партию гумпомощи продуктов и стройматериалов. Собеседник агентства добавил, что казаков, доставляющих гуманитарный груз, координируют представители казачества, находящиеся в зоне спецоперации. Оказанием помощи в Любимовской школе руководит военнослужащий, атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Вадим Чернов. Бойцы помогают с ремонтом и ведут педагогическую работу в свободное от службы время. "Даже среди участников СВО есть люди, у которых такой опыт наставничества, можно сказать, педагогический, уже присутствует. А это работа, я вам скажу, затягивает, человек уже сам нуждается в том, чтобы дальше нести вот это добро – и результаты мы видим. Прежде всего, ребят учат дружить, любить другу друга, любить свою родную землю. Вот основная идея этих занятий", - заключил казак.
https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html
https://ria.ru/20231117/kazaki-1910070383.html
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общество, херсонская область , кубанское казачье войско
Надежные люди, Общество, Херсонская область , Кубанское казачье войско
Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области

Казаки Кубани взяли шефство над херсонской школой: ведут уроки и возят гумгрузы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Кубанское казачество взяло шефство над школой в поселке городского типа Любимовка в Херсонской области, казаки, участвующие в спецоперации, обучают детей и помогают с доставкой в учреждение строительных материалов и продуктов, рассказал РИА Новости казак Пашковского станичного казачьего общества Дмитрий Селивановский.
По его словам, когда казаки только приехали в Любимовскую школу 1978 года постройки, стало понятно, что учреждение "в печальном состоянии" и ранее в эту школу "ничего не вкладывалось". При этом коллектив учреждения, его педагоги содержат школу в "идеальном порядке".
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"С сентября 2023 года казаки военнослужащие стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области оказывали помощь продуктами, канцтоварами Догмаровской школе Херсонской области. Проводили уроки мужества, занятия по истории. После передислокации казаки продолжили свое шефство, но уже договорившись с Любимовской школой по месту расположения подразделения. Благодаря казакам в школе заработала столовая, стали выпекать хлебобулочные изделия. С помощью привезённого строительного материала облагораживается территория школы. Казаки участвуют во внеклассных занятиях, проводят беседы на исторические и патриотические темы. Также казаки проводят занятия по владению спортивной шашкой, арапником", - рассказал Селивановский.
По его словам, в настоящее время в школе остро стоит вопрос ремонта спортивного зала. Казаки будут оказывать посильную помощь и планируют собрать новую партию гумпомощи продуктов и стройматериалов.
Собеседник агентства добавил, что казаков, доставляющих гуманитарный груз, координируют представители казачества, находящиеся в зоне спецоперации. Оказанием помощи в Любимовской школе руководит военнослужащий, атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Вадим Чернов. Бойцы помогают с ремонтом и ведут педагогическую работу в свободное от службы время.
"Даже среди участников СВО есть люди, у которых такой опыт наставничества, можно сказать, педагогический, уже присутствует. А это работа, я вам скажу, затягивает, человек уже сам нуждается в том, чтобы дальше нести вот это добро – и результаты мы видим. Прежде всего, ребят учат дружить, любить другу друга, любить свою родную землю. Вот основная идея этих занятий", - заключил казак.
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Надежные людиОбществоХерсонская областьКубанское казачье войско
 
 
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