https://ria.ru/20240426/shefstvo-1942632714.html

Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области

Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2024

Кубанские казаки взяли шефство над школой в Херсонской области

Кубанское казачество взяло шефство над школой в поселке городского типа Любимовка в Херсонской области, казаки, участвующие в спецоперации, обучают детей и... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:46

2024-04-26T21:46

2024-04-26T21:46

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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Кубанское казачество взяло шефство над школой в поселке городского типа Любимовка в Херсонской области, казаки, участвующие в спецоперации, обучают детей и помогают с доставкой в учреждение строительных материалов и продуктов, рассказал РИА Новости казак Пашковского станичного казачьего общества Дмитрий Селивановский. По его словам, когда казаки только приехали в Любимовскую школу 1978 года постройки, стало понятно, что учреждение "в печальном состоянии" и ранее в эту школу "ничего не вкладывалось". При этом коллектив учреждения, его педагоги содержат школу в "идеальном порядке". "С сентября 2023 года казаки военнослужащие стрелкового батальона военной комендатуры Херсонской области оказывали помощь продуктами, канцтоварами Догмаровской школе Херсонской области. Проводили уроки мужества, занятия по истории. После передислокации казаки продолжили свое шефство, но уже договорившись с Любимовской школой по месту расположения подразделения. Благодаря казакам в школе заработала столовая, стали выпекать хлебобулочные изделия. С помощью привезённого строительного материала облагораживается территория школы. Казаки участвуют во внеклассных занятиях, проводят беседы на исторические и патриотические темы. Также казаки проводят занятия по владению спортивной шашкой, арапником", - рассказал Селивановский. По его словам, в настоящее время в школе остро стоит вопрос ремонта спортивного зала. Казаки будут оказывать посильную помощь и планируют собрать новую партию гумпомощи продуктов и стройматериалов. Собеседник агентства добавил, что казаков, доставляющих гуманитарный груз, координируют представители казачества, находящиеся в зоне спецоперации. Оказанием помощи в Любимовской школе руководит военнослужащий, атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Вадим Чернов. Бойцы помогают с ремонтом и ведут педагогическую работу в свободное от службы время. "Даже среди участников СВО есть люди, у которых такой опыт наставничества, можно сказать, педагогический, уже присутствует. А это работа, я вам скажу, затягивает, человек уже сам нуждается в том, чтобы дальше нести вот это добро – и результаты мы видим. Прежде всего, ребят учат дружить, любить другу друга, любить свою родную землю. Вот основная идея этих занятий", - заключил казак.

https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html

https://ria.ru/20231117/kazaki-1910070383.html

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , кубанское казачье войско