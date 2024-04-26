https://ria.ru/20240426/shapps-1942475735.html
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке - РИА Новости, 26.04.2024
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке
Военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по работающей пусковой установке в Ираке, запускавшей ракеты по силам международной антитеррористической... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:45
2024-04-26T12:45
2024-04-26T12:45
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ирак
великобритания
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грант шаппс
исламское государство*
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по работающей пусковой установке в Ираке, запускавшей ракеты по силам международной антитеррористической коалиции, в рамках военной операции против "Исламского государства"*, сообщил в пятницу глава британского минобороны Грант Шаппс на своей странице в соцсети X. "Во время недавнего стандартного патрулирования в рамках операции Shader два (истребителя – ред.) Typhoon королевских ВВС идентифицировали запускаемые в Ираке ракеты против сил коалиции. Для защиты от этой атаки наши самолёты успешно использовали высокоточную управляемую бомбу Paveway IV для уничтожения ракетной пусковой установки", - написал он. Операция Shader представляет собой военный вклад Британии в ведущуюся на Ближнем Востоке борьбу с террористами ИГ*. Ранее издание Business Insider со ссылкой на британское минобороны сообщало, что Лондон передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета помощи.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240420/ssha-1941178531.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, великобритания, россия, грант шаппс, исламское государство*, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Великобритания, Россия, Грант Шаппс, Исламское государство*, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке
ВВС Британии нанесли удар по работающей пусковой установке ИГ в Ираке