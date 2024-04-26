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Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке - РИА Новости, 26.04.2024
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12:45 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shapps-1942475735.html
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке - РИА Новости, 26.04.2024
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке
Военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по работающей пусковой установке в Ираке, запускавшей ракеты по силам международной антитеррористической... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:45
2024-04-26T12:45
в мире
ирак
великобритания
россия
грант шаппс
исламское государство*
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по работающей пусковой установке в Ираке, запускавшей ракеты по силам международной антитеррористической коалиции, в рамках военной операции против "Исламского государства"*, сообщил в пятницу глава британского минобороны Грант Шаппс на своей странице в соцсети X. "Во время недавнего стандартного патрулирования в рамках операции Shader два (истребителя – ред.) Typhoon королевских ВВС идентифицировали запускаемые в Ираке ракеты против сил коалиции. Для защиты от этой атаки наши самолёты успешно использовали высокоточную управляемую бомбу Paveway IV для уничтожения ракетной пусковой установки", - написал он. Операция Shader представляет собой военный вклад Британии в ведущуюся на Ближнем Востоке борьбу с террористами ИГ*. Ранее издание Business Insider со ссылкой на британское минобороны сообщало, что Лондон передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета помощи.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240420/ssha-1941178531.html
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в мире, ирак, великобритания, россия, грант шаппс, исламское государство*, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Великобритания, Россия, Грант Шаппс, Исламское государство*, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке

ВВС Британии нанесли удар по работающей пусковой установке ИГ в Ираке

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по работающей пусковой установке в Ираке, запускавшей ракеты по силам международной антитеррористической коалиции, в рамках военной операции против "Исламского государства"*, сообщил в пятницу глава британского минобороны Грант Шаппс на своей странице в соцсети X.
"Во время недавнего стандартного патрулирования в рамках операции Shader два (истребителя – ред.) Typhoon королевских ВВС идентифицировали запускаемые в Ираке ракеты против сил коалиции. Для защиты от этой атаки наши самолёты успешно использовали высокоточную управляемую бомбу Paveway IV для уничтожения ракетной пусковой установки", - написал он.
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Операция Shader представляет собой военный вклад Британии в ведущуюся на Ближнем Востоке борьбу с террористами ИГ*.
Ранее издание Business Insider со ссылкой на британское минобороны сообщало, что Лондон передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета помощи.
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В миреИракВеликобританияРоссияГрант ШаппсИсламское государство*Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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