https://ria.ru/20240426/shapps-1942475735.html

Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке

Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке - РИА Новости, 26.04.2024

Британия нанесла удар по пусковой установке ИГ* в Ираке

Военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по работающей пусковой установке в Ираке, запускавшей ракеты по силам международной антитеррористической... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:45

2024-04-26T12:45

2024-04-26T12:45

в мире

ирак

великобритания

россия

грант шаппс

исламское государство*

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по работающей пусковой установке в Ираке, запускавшей ракеты по силам международной антитеррористической коалиции, в рамках военной операции против "Исламского государства"*, сообщил в пятницу глава британского минобороны Грант Шаппс на своей странице в соцсети X. "Во время недавнего стандартного патрулирования в рамках операции Shader два (истребителя – ред.) Typhoon королевских ВВС идентифицировали запускаемые в Ираке ракеты против сил коалиции. Для защиты от этой атаки наши самолёты успешно использовали высокоточную управляемую бомбу Paveway IV для уничтожения ракетной пусковой установки", - написал он. Операция Shader представляет собой военный вклад Британии в ведущуюся на Ближнем Востоке борьбу с террористами ИГ*. Ранее издание Business Insider со ссылкой на британское минобороны сообщало, что Лондон передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках недавно объявленного пакета помощи.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240420/ssha-1941178531.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929023619.html

ирак

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, великобритания, россия, грант шаппс, исламское государство*, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году