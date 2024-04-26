https://ria.ru/20240426/sderzhivanie-1942525568.html

МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания

МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.04.2024

МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания

Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:29

2024-04-26T15:29

2024-04-26T15:29

россия

мария захарова

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Таким образом, надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240404/nato-1937748184.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие