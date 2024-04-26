https://ria.ru/20240426/sderzhivanie-1942525568.html
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.04.2024
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания
Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:29
2024-04-26T15:29
2024-04-26T15:29
россия
мария захарова
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Таким образом, надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20240404/nato-1937748184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, Мария Захарова, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания
МИД: надежность российского ядерного сдерживания не должна вызывать сомнений