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МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.04.2024
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15:29 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/sderzhivanie-1942525568.html
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.04.2024
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания
Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:29
2024-04-26T15:29
россия
мария захарова
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Таким образом, надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20240404/nato-1937748184.html
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россия, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, Мария Захарова, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания

МИД: надежность российского ядерного сдерживания не должна вызывать сомнений

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Таким образом, надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Европа не сможет диктовать свою волю России, заявили в МИД
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РоссияМария ЗахароваБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ядерное оружие
 
 
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