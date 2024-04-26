https://ria.ru/20240426/saltanat-1942505055.html

Супруг Салтанат Нукеновой признал вину в ее убийстве, но с оговоркой

Супруг Салтанат Нукеновой признал вину в ее убийстве, но с оговоркой - РИА Новости, 26.04.2024

Супруг Салтанат Нукеновой признал вину в ее убийстве, но с оговоркой

В Казахстане завершилось судебное следствие по делу о гибели Салтанат Нукеновой – теперь стороны перешли к прениям. На заседании подозреваемый в убийстве,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:33

2024-04-26T14:33

2024-04-26T14:33

астана

куандык бишимбаев

казахстан

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В Казахстане завершилось судебное следствие по делу о гибели Салтанат Нукеновой – теперь стороны перешли к прениям. На заседании подозреваемый в убийстве, экс-министр экономики Куандык Бишимбаев, заявил, что признает вину, но лишь частично, следует из трансляции разбирательства в Youtube.Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже около месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие."Я не признаю вину по истязанию. В части предъявленного обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью я признаю, что нанёс побои, которые привели к смерти Салтанат Нукеновой. Но я не признаю, что сделал это умышленно и с особой жестокостью", - заявил подсудимый.Судья задала ему вопрос: признает ли он себя виновным в том, что причинил ей "тяжкие телесные повреждения по неосторожности, которые повлекли её смерть"? Бишимбаев ответил утвердительно.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон.Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК. Прения сторон намечены на 29 апреля.

https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942123872.html

https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html

астана

казахстан

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астана, куандык бишимбаев, казахстан