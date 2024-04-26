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Песков прокомментировал закрытую встречу Путина с членами РСПП
Песков прокомментировал закрытую встречу Путина с членами РСПП - РИА Новости, 26.04.2024
Песков прокомментировал закрытую встречу Путина с членами РСПП
Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с членами РСПП была интересной и содержательной, общение удовлетворило всех, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:44
2024-04-26T13:44
2024-04-26T13:55
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с членами РСПП была интересной и содержательной, общение удовлетворило всех, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент в четверг выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления - традиционно встреча проходила в закрытом режиме. Ранее Песков сообщал, что общение было продуктивным. Песков сказал журналистам, что в четверг большую часть рабочего дня президент посвятил общению с представителями бизнеса. "Вы знаете, было его весьма содержательное выступление, потом не менее содержательная, интересная дискуссия, ответы на вопросы представителей РСПП. И затем в закрытом режиме прошла встреча с членами бюро. Тоже весьма и весьма интересная, содержательная встреча, удовлетворившая всех", - сказал Песков журналистам."Тема налогов обсуждалась, обсуждалась тема дальнейшего диалога и решения вопросов, обеспечения атмосферы предсказуемости для бизнеса в плотном диалоге с правительством. Здесь были конкретные обсуждения по конкретным вопросам", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием бизнеса, с процессом переноса бизнеса и его переоформлением в России.
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
https://ria.ru/20240425/peskov-1942365755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Песков прокомментировал закрытую встречу Путина с членами РСПП
Песков: закрытая встреча Путина с членами РСПП была интересной и содержательной
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с членами РСПП была интересной и содержательной, общение удовлетворило всех, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в четверг выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления - традиционно встреча проходила в закрытом режиме. Ранее Песков сообщал, что общение было продуктивным.
Песков сказал журналистам, что в четверг большую часть рабочего дня президент посвятил общению с представителями бизнеса.
"Вы знаете, было его весьма содержательное выступление, потом не менее содержательная, интересная дискуссия, ответы на вопросы представителей РСПП. И затем в закрытом режиме прошла встреча с членами бюро. Тоже весьма и весьма интересная, содержательная встреча, удовлетворившая всех", - сказал Песков журналистам.
"Тема налогов обсуждалась, обсуждалась тема дальнейшего диалога и решения вопросов, обеспечения атмосферы предсказуемости для бизнеса в плотном диалоге с правительством. Здесь были конкретные обсуждения по конкретным вопросам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием бизнеса, с процессом переноса бизнеса и его переоформлением в России.