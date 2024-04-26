"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаке во время "Диктанта Победы"
"Ростелеком": в момент старта "Диктанта Победы" началась мощнейшая DDoS-атака
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
Всероссийская акция "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В момент старта акции "Диктант Победы" началась мощнейшая DDoS-атака, враг понимает значимость данного события, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Акция "Диктант Победы" стартовала 26 апреля. Она пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира.
"В этом году установлен абсолютный антирекорд: ровно в 12.02 началась мощнейшая за все время наблюдений атака, ее мощность составила 1,5 миллиона запросов в секунду", - сказал Осеевский, добавив, что дежурные смены центров кибербезопасности находятся в полной готовности и отражают все атаки.
Глава "Ростелекома" также подчеркнул, что это "попытка испортить наш праздник и понимание врага значимости этого события для всего человечества".
Ранее "Единая Россия" сообщила, что на все электронные сервисы партии фиксируются масштабные DDoS атаки, они связаны с проведением акции "Диктант Победы".
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