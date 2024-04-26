https://ria.ru/20240426/rostelekom-1942492006.html

"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаке во время "Диктанта Победы"

"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаке во время "Диктанта Победы" - РИА Новости, 26.04.2024

"Ростелеком" сообщил о DDoS-атаке во время "Диктанта Победы"

В момент старта акции "Диктант Победы" началась мощнейшая DDoS-атака, враг понимает значимость данного события, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:35

2024-04-26T13:35

2024-04-26T13:36

россия

михаил осеевский

ростелеком

единая россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942470434_0:114:3065:1838_1920x0_80_0_0_5353293365215f226b4b09d7782c86e7.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В момент старта акции "Диктант Победы" началась мощнейшая DDoS-атака, враг понимает значимость данного события, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Акция "Диктант Победы" стартовала 26 апреля. Она пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира. "В этом году установлен абсолютный антирекорд: ровно в 12.02 началась мощнейшая за все время наблюдений атака, ее мощность составила 1,5 миллиона запросов в секунду", - сказал Осеевский, добавив, что дежурные смены центров кибербезопасности находятся в полной готовности и отражают все атаки. Глава "Ростелекома" также подчеркнул, что это "попытка испортить наш праздник и понимание врага значимости этого события для всего человечества". Ранее "Единая Россия" сообщила, что на все электронные сервисы партии фиксируются масштабные DDoS атаки, они связаны с проведением акции "Диктант Победы".

https://ria.ru/20240424/parad-1942064796.html

https://ria.ru/20240424/aktsiya-1941973105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил осеевский, ростелеком, единая россия, происшествия