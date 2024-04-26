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"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России - РИА Новости, 26.04.2024
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16:00 26.04.2024 (обновлено: 18:24 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/rossiya-1942535818.html
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России - РИА Новости, 26.04.2024
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России
Российское наступление в Донбассе вызывает панику на Западе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:00
2024-04-26T18:24
в мире
авдеевка
донбасс
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российское наступление в Донбассе вызывает панику на Западе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт. &lt;…&gt; Украинцы создали новую линию обороны, но и она очень быстро начала рушиться", — заметил аналитик.По словам Меркуриса, прорыв россиянами укреплений, находившихся к западу от Авдеевки, стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долговременность построенных там фортификаций.Российская армия, разгромив наступающие украинские войска летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html
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в мире, авдеевка, донбасс, россия, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России

Меркурис: Запад впал в панику после взятия РФ Авдеевки и коллапса обороны ВСУ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российское наступление в Донбассе вызывает панику на Западе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт. <…> Украинцы создали новую линию обороны, но и она очень быстро начала рушиться", — заметил аналитик.
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По словам Меркуриса, прорыв россиянами укреплений, находившихся к западу от Авдеевки, стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долговременность построенных там фортификаций.
Российская армия, разгромив наступающие украинские войска летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.
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