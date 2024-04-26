https://ria.ru/20240426/rossiya-1942535818.html
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России - РИА Новости, 26.04.2024
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России
Российское наступление в Донбассе вызывает панику на Западе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:00
2024-04-26T16:00
2024-04-26T18:24
в мире
авдеевка
донбасс
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российское наступление в Донбассе вызывает панику на Западе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт. <…> Украинцы создали новую линию обороны, но и она очень быстро начала рушиться", — заметил аналитик.По словам Меркуриса, прорыв россиянами укреплений, находившихся к западу от Авдеевки, стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долговременность построенных там фортификаций.Российская армия, разгромив наступающие украинские войска летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html
https://ria.ru/20240425/vsu-1942377183.html
авдеевка
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_19ccbd48a3f6f6644a393eca27e2f85b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, донбасс, россия, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
"Быстро рушится". На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России
Меркурис: Запад впал в панику после взятия РФ Авдеевки и коллапса обороны ВСУ