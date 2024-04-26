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Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону - РИА Новости, 26.04.2024
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13:20 26.04.2024 (обновлено: 13:31 26.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240426/rosleskhoz-1942487113.html
Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону
Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону - РИА Новости, 26.04.2024
Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону
Шесть регионов РФ, в том числе пострадавшая от паводков Курганская область, сегодня не готовы к пожароопасному сезону, заявил в среду глава Рослесхоза Иван... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:20
2024-04-26T13:31
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
происшествия
жкх
россия
курганская область
республика хакасия
иван советников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Шесть регионов РФ, в том числе пострадавшая от паводков Курганская область, сегодня не готовы к пожароопасному сезону, заявил в среду глава Рослесхоза Иван Советников."На сегодня можно сказать, что 66 регионов полностью готовы к лесопожарному сезону, 4 региона ограничено готовы к лесопожарному сезону и 6 регионов признаны неготовыми. Ограничено готовы у нас Республика Хакасия, Кировская область, Калининградская область и Омская область. Признаны неготовыми к сезону Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Хабаровский край, Курганская область и Мурманская область", - сказал он.Советников пояснил, что основным критерием неготовности к сезону пожаров является нехватка кадров и неготовность техники, задействуемой в тушении лесных пожаров.Он отметил, что майский пик лесопожарного сезона приходится на вторую-начало третьей неделю мая. Это связано с погодными условиями, обилием сухой травы, а также тем, что граждане РФ в майские праздники жгут в лесах костры и жарят шашлыки.
https://radiosputnik.ru/20240424/pozhary-1942132368.html
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия, жкх, россия, курганская область, республика хакасия, иван советников
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Происшествия, ЖКХ, Россия, Курганская область, Республика Хакасия, Иван Советников
Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону

Рослесхоз: шесть регионов не готовы к пожароопасному сезону

© Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Шесть регионов РФ, в том числе пострадавшая от паводков Курганская область, сегодня не готовы к пожароопасному сезону, заявил в среду глава Рослесхоза Иван Советников.
«
"На сегодня можно сказать, что 66 регионов полностью готовы к лесопожарному сезону, 4 региона ограничено готовы к лесопожарному сезону и 6 регионов признаны неготовыми. Ограничено готовы у нас Республика Хакасия, Кировская область, Калининградская область и Омская область. Признаны неготовыми к сезону Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Хабаровский край, Курганская область и Мурманская область", - сказал он.
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Советников пояснил, что основным критерием неготовности к сезону пожаров является нехватка кадров и неготовность техники, задействуемой в тушении лесных пожаров.
Он отметил, что майский пик лесопожарного сезона приходится на вторую-начало третьей неделю мая. Это связано с погодными условиями, обилием сухой травы, а также тем, что граждане РФ в майские праздники жгут в лесах костры и жарят шашлыки.
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)ПроисшествияЖКХРоссияКурганская областьРеспублика ХакасияИван Советников
 
 
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