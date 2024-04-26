https://ria.ru/20240426/rosleskhoz-1942487113.html

Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону

Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону - РИА Новости, 26.04.2024

Рослесхоз оценил готовность регионов к пожароопасному сезону

Шесть регионов РФ, в том числе пострадавшая от паводков Курганская область, сегодня не готовы к пожароопасному сезону, заявил в среду глава Рослесхоза Иван... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:20

2024-04-26T13:20

2024-04-26T13:31

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

происшествия

жкх

россия

курганская область

республика хакасия

иван советников

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Шесть регионов РФ, в том числе пострадавшая от паводков Курганская область, сегодня не готовы к пожароопасному сезону, заявил в среду глава Рослесхоза Иван Советников."На сегодня можно сказать, что 66 регионов полностью готовы к лесопожарному сезону, 4 региона ограничено готовы к лесопожарному сезону и 6 регионов признаны неготовыми. Ограничено готовы у нас Республика Хакасия, Кировская область, Калининградская область и Омская область. Признаны неготовыми к сезону Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Хабаровский край, Курганская область и Мурманская область", - сказал он.Советников пояснил, что основным критерием неготовности к сезону пожаров является нехватка кадров и неготовность техники, задействуемой в тушении лесных пожаров.Он отметил, что майский пик лесопожарного сезона приходится на вторую-начало третьей неделю мая. Это связано с погодными условиями, обилием сухой травы, а также тем, что граждане РФ в майские праздники жгут в лесах костры и жарят шашлыки.

https://radiosputnik.ru/20240424/pozhary-1942132368.html

https://ria.ru/20240424/vaktsinatsiya-1941975107.html

россия

курганская область

республика хакасия

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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия, жкх, россия, курганская область, республика хакасия, иван советников