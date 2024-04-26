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Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России - РИА Новости, 26.04.2024
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00:56 26.04.2024 (обновлено: 05:54 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/rezolyutsiya-1942388094.html
Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России
Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России - РИА Новости, 26.04.2024
Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России
Очередная антироссийская резолюция Европарламента на тему прошедших в России президентских выборов, принятая в последний день работы нынешнего состава этого... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:56
2024-04-26T05:54
в мире
россия
севастополь
донецкая народная республика
кирилл логвинов
владимир путин
европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Очередная антироссийская резолюция Европарламента на тему прошедших в России президентских выборов, принятая в последний день работы нынешнего состава этого европейского института, стала финальным аккордом его "антироссийской песни", заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.&quot;Резолюция на тему состоявшихся выборов президента России стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их &quot;антироссийской песни&quot;, которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода. На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение&quot;, — говорится в заявлении дипломата, поступившем в РИА Новости.По мнению Логвинова, европейские парламентарии оторваны от реальности, живут в собственном мире. Он также задался вопросом, осознают ли члены Европарламента, что подобные "опусы" воспринимаются всеми как непосредственное вмешательством во внутренние дела третьих стран."Думается, все это лишний раз доказывает, что евродепутаты живут в собственном мире или, как принято говорить в евроквартале, "пузыре". Что ж, ему суждено лопнуть на запланированных 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент. Посмотрим, окажется ли следующий "пузырь" настолько же наполнен антироссийской субстанцией", — отметил он.Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС "активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции". Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.Эта резолюция была принята несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926763786.html
https://ria.ru/20240426/rezolyutsiya-1942387529.html
https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html
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в мире, россия, севастополь, донецкая народная республика, кирилл логвинов, владимир путин, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Кирилл Логвинов, Владимир Путин, Европарламент, Евросоюз
Постпредство при ЕС отреагировало на резолюцию ЕП о выборах в России

Логвинов назвал резолюцию ЕП о выборах финальным аккордом антироссийской песни

© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕСИсполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Очередная антироссийская резолюция Европарламента на тему прошедших в России президентских выборов, принятая в последний день работы нынешнего состава этого европейского института, стала финальным аккордом его "антироссийской песни", заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
«

"Резолюция на тему состоявшихся выборов президента России стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их "антироссийской песни", которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода. На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение", — говорится в заявлении дипломата, поступившем в РИА Новости.

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По мнению Логвинова, европейские парламентарии оторваны от реальности, живут в собственном мире. Он также задался вопросом, осознают ли члены Европарламента, что подобные "опусы" воспринимаются всеми как непосредственное вмешательством во внутренние дела третьих стран.
"Думается, все это лишний раз доказывает, что евродепутаты живут в собственном мире или, как принято говорить в евроквартале, "пузыре". Что ж, ему суждено лопнуть на запланированных 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент. Посмотрим, окажется ли следующий "пузырь" настолько же наполнен антироссийской субстанцией", — отметил он.
Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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Постпредство при ЕС раскритиковало антироссийскую резолюцию ЕП
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При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС "активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции".
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
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Эта резолюция была принята несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России, а также комментировать их результаты.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
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