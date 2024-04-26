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Постпредство при ЕС раскритиковало антироссийскую резолюцию ЕП - РИА Новости, 26.04.2024
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00:43 26.04.2024 (обновлено: 01:33 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/rezolyutsiya-1942387529.html
Постпредство при ЕС раскритиковало антироссийскую резолюцию ЕП
Постпредство при ЕС раскритиковало антироссийскую резолюцию ЕП - РИА Новости, 26.04.2024
Постпредство при ЕС раскритиковало антироссийскую резолюцию ЕП
Принятая в четверг Европейским парламентом резолюция о якобы "российском вмешательстве" напоминает бульварное чтиво, в котором есть и "охота на ведьм", и ссылки РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:43
2024-04-26T01:33
россия
европа
кирилл логвинов
европарламент
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Принятая в четверг Европейским парламентом резолюция о якобы "российском вмешательстве" напоминает бульварное чтиво, в котором есть и "охота на ведьм", и ссылки на "неведомые источники", говорится в полученном РИА Новости комментарии и.о постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова, отметившего и опасные для Европы тенденции. Европарламент в четверг принял очередную антироссийскую резолюцию, на этот раз – против якобы российской дезинформации и российского вмешательства в предстоящие европейские выборы, в которой в качестве доказательств привел "заслуживающие доверие" слухи и "доклады". "Резолюция Европарламента на тему некоего "российского вмешательства" напоминает бульварное чтиво. Здесь и "охота на ведьм" против политических оппонентов, и ссылки на неведомые источники в спецслужбах, и пересказ дешевых (хотя, кто знает, во что они обходились заказчикам) газетных публикаций. В целом почитать на ночь и забыть", - говорится в комментарии. При этом российский дипломат выделил в документе две тенденции, "которые указывают, куда движется Евросоюз": стремление полностью лишить европейцев альтернативных источников информации, а также попытка пересмотра итогов Второй мировой войны, что грозит рано или поздно перерасти в "исторические разборки" в самом Евросоюзе. "Первое — полная зачистка европейского информпространства. Сегодня под личиной противодействия "российской угрозе" евродепутаты призывают принять очередные санкции в отношении российских СМИ… Цель - изолировать простых европейцев от альтернативных источников информации, создать информационный вакуум", - считает Логвинов. По его словам, "завтра же под любым иным, таким же вымышленным предлогом могут прозвучать схожие неистовые призывы к рестрикциям применительно к европейским СМИ лишь за то, что они не будут разделять точку зрения есовского мейнстрима, и дорожка к этому протаптывается по сути уже сейчас". Обвинения Европарламента в адрес России в распространении "ложных исторических нарративов" и.о. постпреда России при ЕС назвал желанием прикрыть собственные попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, "героизацию нацизма, жгучее желание "по-тихому" сбросить с себя груз исторической ответственности за совершенные преступления и коллаборационизм". "Однако если сегодня мишенью пытаются сделать страну, освободившую Европу от нацистского рабства, то не исключено, рано или поздно "исторические разборки" могут начаться уже в самом Евросоюзе", - сказал Логвинов.
https://ria.ru/20240424/sanktsii-1942165015.html
https://ria.ru/20240329/rusofobiya-1936626048.html
https://ria.ru/20240313/zakon-1932734477.html
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россия, европа, кирилл логвинов, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Кирилл Логвинов, Европарламент, Евросоюз, Санкции в отношении России
Постпредство при ЕС раскритиковало антироссийскую резолюцию ЕП

Логвинов: резолюция ЕП о "российском вмешательстве" напоминает бульварное чтиво

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Принятая в четверг Европейским парламентом резолюция о якобы "российском вмешательстве" напоминает бульварное чтиво, в котором есть и "охота на ведьм", и ссылки на "неведомые источники", говорится в полученном РИА Новости комментарии и.о постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова, отметившего и опасные для Европы тенденции.
Европарламент в четверг принял очередную антироссийскую резолюцию, на этот раз – против якобы российской дезинформации и российского вмешательства в предстоящие европейские выборы, в которой в качестве доказательств привел "заслуживающие доверие" слухи и "доклады".
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"Резолюция Европарламента на тему некоего "российского вмешательства" напоминает бульварное чтиво. Здесь и "охота на ведьм" против политических оппонентов, и ссылки на неведомые источники в спецслужбах, и пересказ дешевых (хотя, кто знает, во что они обходились заказчикам) газетных публикаций. В целом почитать на ночь и забыть", - говорится в комментарии.
При этом российский дипломат выделил в документе две тенденции, "которые указывают, куда движется Евросоюз": стремление полностью лишить европейцев альтернативных источников информации, а также попытка пересмотра итогов Второй мировой войны, что грозит рано или поздно перерасти в "исторические разборки" в самом Евросоюзе.
"Первое — полная зачистка европейского информпространства. Сегодня под личиной противодействия "российской угрозе" евродепутаты призывают принять очередные санкции в отношении российских СМИ… Цель - изолировать простых европейцев от альтернативных источников информации, создать информационный вакуум", - считает Логвинов. По его словам, "завтра же под любым иным, таким же вымышленным предлогом могут прозвучать схожие неистовые призывы к рестрикциям применительно к европейским СМИ лишь за то, что они не будут разделять точку зрения есовского мейнстрима, и дорожка к этому протаптывается по сути уже сейчас".
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"Однако если сегодня мишенью пытаются сделать страну, освободившую Европу от нацистского рабства, то не исключено, рано или поздно "исторические разборки" могут начаться уже в самом Евросоюзе", - сказал Логвинов.
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