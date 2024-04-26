Рейтинг@Mail.ru
Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:51 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/rekonstruktsiya-1942478729.html
Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году
Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году - РИА Новости, 26.04.2024
Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году
Работы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОСК) Казани ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:51
2024-04-26T12:51
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933954313_0:169:3239:1991_1920x0_80_0_0_22232c0f9382965787163222af9952ce.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Работы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОСК) Казани ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", работы планируют завершить в этом году, сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Лимит финансирования I и II этапов реализации проекта составляет 7,5 миллиарда рублей, из которых 6,13 миллиарда рублей - из федерального бюджета. В 2021-2023 годах было освоено более 5,4 миллиарда рублей, в том числе более 4,4 миллиарда рублей федеральных средств. Лимит на 2024 год составляет более 2,1 миллиарда рублей, из которых более 1,7 миллиарда рублей - из федерального бюджета. Завершить реконструкцию очистных сооружений Казани и ввести их в эксплуатацию планируется в текущем году. II этап реализации проекта предусматривает реконструкцию и строительство 10 сооружений, среди которых восемь первичных отстойников, здание решеток, аэротенков и песколовок первой очереди. На данный момент реализации ll этапа завершена реконструкция четырех вторичных отстойников. Проект реконструкции БОСК разработало ООО "Гипрокоммунводоканал СПБ" (Санкт-Петербург). Государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключили с ООО "ВТ Стройинжиниринг". На данный момент они выполнены на 79,4%. Реализация I и II этапов реконструкции позволит улучшить показатели по очистке сточных вод. Биологические очистные сооружения канализации Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году. К началу реконструкции их износ составлял 68,5%. Их проектная производительность составляет 650 тысяч кубических метров в сутки. Фактическое поступление составляло – 361,8 тысячи кубических метров в сутки. Собственником объекта является исполнительный комитет Казани, эксплуатирующая организация - МУП "Водоканал".
https://ria.ru/20240408/svetofory-1938507403.html
https://ria.ru/20231025/rekultivatsiya-1905224427.html
https://ria.ru/20231122/tatarstan-1911070782.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933954313_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_2ee27ee666a591a4878036380c5a08bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году

© РИА Новости / Павел ЛисицынБлок очистных сооружений
Блок очистных сооружений - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Блок очистных сооружений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Работы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОСК) Казани ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", работы планируют завершить в этом году, сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
Лимит финансирования I и II этапов реализации проекта составляет 7,5 миллиарда рублей, из которых 6,13 миллиарда рублей - из федерального бюджета.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Умные" светофоры установят в Татарстане
8 апреля, 10:17
В 2021-2023 годах было освоено более 5,4 миллиарда рублей, в том числе более 4,4 миллиарда рублей федеральных средств. Лимит на 2024 год составляет более 2,1 миллиарда рублей, из которых более 1,7 миллиарда рублей - из федерального бюджета.
Завершить реконструкцию очистных сооружений Казани и ввести их в эксплуатацию планируется в текущем году.
II этап реализации проекта предусматривает реконструкцию и строительство 10 сооружений, среди которых восемь первичных отстойников, здание решеток, аэротенков и песколовок первой очереди.
На данный момент реализации ll этапа завершена реконструкция четырех вторичных отстойников.
Работы по рекультивации на полигоне твердых коммунальных отходов Самосырово - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане
25 октября 2023, 18:04
Проект реконструкции БОСК разработало ООО "Гипрокоммунводоканал СПБ" (Санкт-Петербург). Государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключили с ООО "ВТ Стройинжиниринг". На данный момент они выполнены на 79,4%.
Реализация I и II этапов реконструкции позволит улучшить показатели по очистке сточных вод.
Биологические очистные сооружения канализации Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году. К началу реконструкции их износ составлял 68,5%. Их проектная производительность составляет 650 тысяч кубических метров в сутки. Фактическое поступление составляло – 361,8 тысячи кубических метров в сутки. Собственником объекта является исполнительный комитет Казани, эксплуатирующая организация - МУП "Водоканал".
Вид на зимнюю Казань - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Татарстан поделится опытом сохранения водных объектов
22 ноября 2023, 15:14
 
Республика ТатарстанКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала