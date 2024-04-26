https://ria.ru/20240426/rekonstruktsiya-1942478729.html

Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году

Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году - РИА Новости, 26.04.2024

Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году

Работы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОСК) Казани ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:51

2024-04-26T12:51

2024-04-26T12:51

республика татарстан

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Работы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОСК) Казани ведутся в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", работы планируют завершить в этом году, сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Лимит финансирования I и II этапов реализации проекта составляет 7,5 миллиарда рублей, из которых 6,13 миллиарда рублей - из федерального бюджета. В 2021-2023 годах было освоено более 5,4 миллиарда рублей, в том числе более 4,4 миллиарда рублей федеральных средств. Лимит на 2024 год составляет более 2,1 миллиарда рублей, из которых более 1,7 миллиарда рублей - из федерального бюджета. Завершить реконструкцию очистных сооружений Казани и ввести их в эксплуатацию планируется в текущем году. II этап реализации проекта предусматривает реконструкцию и строительство 10 сооружений, среди которых восемь первичных отстойников, здание решеток, аэротенков и песколовок первой очереди. На данный момент реализации ll этапа завершена реконструкция четырех вторичных отстойников. Проект реконструкции БОСК разработало ООО "Гипрокоммунводоканал СПБ" (Санкт-Петербург). Государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключили с ООО "ВТ Стройинжиниринг". На данный момент они выполнены на 79,4%. Реализация I и II этапов реконструкции позволит улучшить показатели по очистке сточных вод. Биологические очистные сооружения канализации Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году. К началу реконструкции их износ составлял 68,5%. Их проектная производительность составляет 650 тысяч кубических метров в сутки. Фактическое поступление составляло – 361,8 тысячи кубических метров в сутки. Собственником объекта является исполнительный комитет Казани, эксплуатирующая организация - МУП "Водоканал".

https://ria.ru/20240408/svetofory-1938507403.html

https://ria.ru/20231025/rekultivatsiya-1905224427.html

https://ria.ru/20231122/tatarstan-1911070782.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, республика татарстан (татарстан)