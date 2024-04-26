https://ria.ru/20240426/putin-1942523757.html
Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом
Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом - РИА Новости, 26.04.2024
Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:24
2024-04-26T15:24
2024-04-26T15:24
политика
россия
санкт-петербург
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями, коллегами в местных органах власти. "Конечно, желаю вам успехов в предстоящей масштабной работе в интересах России и нашего народа. Рассчитываю на продолжение самого тесного, партнерского взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями, коллегами в местных органах власти", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, санкт-петербург, владимир путин
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом
Путин рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Федеральным собранием