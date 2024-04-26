https://ria.ru/20240426/putin-1942523757.html

Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом

Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом - РИА Новости, 26.04.2024

Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:24

2024-04-26T15:24

2024-04-26T15:24

политика

россия

санкт-петербург

владимир путин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями, коллегами в местных органах власти. "Конечно, желаю вам успехов в предстоящей масштабной работе в интересах России и нашего народа. Рассчитываю на продолжение самого тесного, партнерского взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями, коллегами в местных органах власти", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

политика, россия, санкт-петербург, владимир путин