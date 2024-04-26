https://ria.ru/20240426/putin-1942522619.html

Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан

Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан - РИА Новости, 26.04.2024

Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:21

2024-04-26T15:21

2024-04-26T15:21

политика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании правительства. "В марте этого года состоялись выборы президента. Впереди важнейший этап – формирование нового состава правительства России. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

https://ria.ru/20231220/pozdravleniya-1916961199.html

россия

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Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин