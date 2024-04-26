Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан
Путин: парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия
© Администрация президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
© Администрация президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании правительства.
"В марте этого года состоялись выборы президента. Впереди важнейший этап – формирование нового состава правительства России. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания
20 декабря 2023, 14:38