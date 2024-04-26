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Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан - РИА Новости, 26.04.2024
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15:21 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/putin-1942522619.html
Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан
Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан - РИА Новости, 26.04.2024
Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:21
2024-04-26T15:21
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании правительства. "В марте этого года состоялись выборы президента. Впереди важнейший этап – формирование нового состава правительства России. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин уверен, что парламентарии оправдают доверие граждан

Путин: парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия

© Администрация президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Администрация президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что парламентарии оправдают доверие граждан в решении повысить полномочия законодателей при формировании правительства.
"В марте этого года состоялись выборы президента. Впереди важнейший этап – формирование нового состава правительства России. Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к основному закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования. Уверен, что парламентарии оправдают такое доверие, решение граждан повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
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