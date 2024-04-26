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Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО - РИА Новости, 26.04.2024
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15:19 26.04.2024 (обновлено: 16:06 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/putin-1942522146.html
Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО
Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО
Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся на СВО, с таким призывом обратился Владимир Путин,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:19
2024-04-26T16:06
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся на СВО, с таким призывом обратился Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании."Это &lt;...&gt; та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать на будущую работу, выбирать людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни", — подчеркнул президент.Он напомнил, что уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев", в которой участвуют солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящие лидерские и высокие человеческие качества.Путин выразил уверенность, что они достойно проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах.&quot;Что хотел бы отметить: это не какая-то кампания — я хочу, чтобы это было понятно для всех&quot;, — сказал президент, добавив, что именно среди этих людей необходимо искать кадры.Президент уже не в первый раз призывает политические партии активно привлекать участников СВО к своей работе. Как заявлял Путин, выступая в середине декабря на съезде "Единой России", он рассчитывает, что ветераны спецоперации, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами ЕР на выборах и получат поддержку партии.Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками СВО — это и кадровые военные, и добровольцы, и люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. По его словам, это подлинные герои и патриоты, а в жизни порой довольно скромные и сдержанные люди.
https://ria.ru/20240326/voennyy_aspekt-1935784720.html
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Вступительное слово Путина на Совете законодателей
Путин выступает на Совете законодателей в Петербурге. Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм, отметил президент.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО

Путин надеется, что партии будут активно поддерживать отличившихся бойцов СВО

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся на СВО, с таким призывом обратился Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
"Это <...> та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать на будущую работу, выбирать людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни", — подчеркнул президент.
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Он напомнил, что уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев", в которой участвуют солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящие лидерские и высокие человеческие качества.
Путин выразил уверенность, что они достойно проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах.
«

"Что хотел бы отметить: это не какая-то кампания — я хочу, чтобы это было понятно для всех", — сказал президент, добавив, что именно среди этих людей необходимо искать кадры.

Президент уже не в первый раз призывает политические партии активно привлекать участников СВО к своей работе. Как заявлял Путин, выступая в середине декабря на съезде "Единой России", он рассчитывает, что ветераны спецоперации, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами ЕР на выборах и получат поддержку партии.
Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками СВО — это и кадровые военные, и добровольцы, и люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. По его словам, это подлинные герои и патриоты, а в жизни порой довольно скромные и сдержанные люди.
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ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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