Путин призвал партии поддержать на выборах отличившихся бойцов СВО
Путин надеется, что партии будут активно поддерживать отличившихся бойцов СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся на СВО, с таким призывом обратился Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
"Это <...> та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать на будущую работу, выбирать людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни", — подчеркнул президент.
Он напомнил, что уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев", в которой участвуют солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящие лидерские и высокие человеческие качества.
Путин выразил уверенность, что они достойно проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах.
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"Что хотел бы отметить: это не какая-то кампания — я хочу, чтобы это было понятно для всех", — сказал президент, добавив, что именно среди этих людей необходимо искать кадры.
Президент уже не в первый раз призывает политические партии активно привлекать участников СВО к своей работе. Как заявлял Путин, выступая в середине декабря на съезде "Единой России", он рассчитывает, что ветераны спецоперации, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами ЕР на выборах и получат поддержку партии.
Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками СВО — это и кадровые военные, и добровольцы, и люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. По его словам, это подлинные герои и патриоты, а в жизни порой довольно скромные и сдержанные люди.