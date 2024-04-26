https://ria.ru/20240426/putin-1942519307.html
Путин призвал оперативно рассматривать проекты о развитии России
Путин призвал оперативно рассматривать проекты о развитии России - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал оперативно рассматривать проекты о развитии России
Президент РФ Владимир Путин попросил парламентариев оперативно рассматривать федеральные и региональные законопроекты, связанные с обеспечением задач развития... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:13
2024-04-26T15:13
2024-04-26T15:13
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил парламентариев оперативно рассматривать федеральные и региональные законопроекты, связанные с обеспечением задач развития РФ. Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ. "Объем предстоящей работы очень большой. Прошу максимально оперативно и при этом тщательно и профессионально рассматривать федеральные и региональные законы, связанные с реализацией наших приоритетов, с достижением национальных целей развития", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал оперативно рассматривать проекты о развитии России
Путин попросил парламентариев оперативно рассматривать проекты о развитии России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил парламентариев оперативно рассматривать федеральные и региональные законопроекты, связанные с обеспечением задач развития РФ.
Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ.
"Объем предстоящей работы очень большой. Прошу максимально оперативно и при этом тщательно и профессионально рассматривать федеральные и региональные законы, связанные с реализацией наших приоритетов, с достижением национальных целей развития", - сказал Путин.