https://ria.ru/20240426/putin-1942518390.html

Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике

Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике - РИА Новости, 26.04.2024

Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике

Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:09

2024-04-26T15:09

2024-04-26T15:09

политика

россия

владимир путин

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач, заявил президент России Владимир Путин. "Обращаюсь сейчас к руководителям законодательных собраний, а также председателям профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации: принимая бюджет, ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике с пониманием общих задач страны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.

https://ria.ru/20240426/putin-1942518003.html

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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф