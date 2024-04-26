https://ria.ru/20240426/putin-1942518390.html
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике
Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:09
2024-04-26T15:09
2024-04-26T15:09
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач, заявил президент России Владимир Путин. "Обращаюсь сейчас к руководителям законодательных собраний, а также председателям профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации: принимая бюджет, ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике с пониманием общих задач страны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике
Путин: принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике