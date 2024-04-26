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Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике - РИА Новости, 26.04.2024
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15:09 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/putin-1942518390.html
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике
Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:09
2024-04-26T15:09
политика
россия
владимир путин
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач, заявил президент России Владимир Путин. &quot;Обращаюсь сейчас к руководителям законодательных собраний, а также председателям профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации: принимая бюджет, ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике с пониманием общих задач страны&quot;, - сказал Путин на заседании Совета законодателей.
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике

Путин: принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Обращаюсь сейчас к руководителям законодательных собраний, а также председателям профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации: принимая бюджет, ключевые законы, всем необходимо действовать в единой логике с пониманием общих задач страны", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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