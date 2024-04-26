Рейтинг@Mail.ru
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 26.04.2024 (обновлено: 16:05 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/putin-1942515656.html
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2024
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин
Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:04
2024-04-26T16:05
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942523613_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c969f194117ab8b432ea4d65df031243.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования, заявил президент России Владимир Путин."Уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев". Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать
ПУТИН: СПЕЦИАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПРОГРАММА "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ" УЖЕ НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ, УВЕРЕН, ЕЕ УЧАСТНИКИ ДОСТОЙНО СЕБЯ ПРОЯВЯТ ПРИ РАБОТЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
2024-04-26T15:04
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942523613_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d517b641aa1d3185b8e2a15f68b5cced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин

Путин уверен, что участники программы "Время героев" проявят себя в работе

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев". Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Путин внимательно следит за программой "Время героев", заявили в Кремле
19 апреля, 13:08
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала