https://ria.ru/20240426/putin-1942515656.html
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2024
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин
Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:04
2024-04-26T15:04
2024-04-26T16:05
общество
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования, заявил президент России Владимир Путин."Уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев". Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html
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Путин: специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать
ПУТИН: СПЕЦИАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПРОГРАММА "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ" УЖЕ НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ, УВЕРЕН, ЕЕ УЧАСТНИКИ ДОСТОЙНО СЕБЯ ПРОЯВЯТ ПРИ РАБОТЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
2024-04-26T15:04
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин
Путин уверен, что участники программы "Время героев" проявят себя в работе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев". Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.