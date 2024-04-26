https://ria.ru/20240426/putin-1942515656.html

Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин

Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин - РИА Новости, 26.04.2024

Кадровая программа "Время героев" начала действовать, заявил Путин

Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:04

2024-04-26T15:04

2024-04-26T16:05

общество

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать, ее участники достойно себя проявят при работе в органах власти, в области образования, заявил президент России Владимир Путин."Уже начала действовать специальная кадровая программа "Время героев". Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в области образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

https://ria.ru/20240419/vremya_geroev-1941030805.html

россия

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Путин: специальная кадровая программа "Время героев" уже начала действовать ПУТИН: СПЕЦИАЛЬНАЯ КАДРОВАЯ ПРОГРАММА "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ" УЖЕ НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ, УВЕРЕН, ЕЕ УЧАСТНИКИ ДОСТОЙНО СЕБЯ ПРОЯВЯТ ПРИ РАБОТЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 2024-04-26T15:04 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия