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Путин призвал сбалансировать подходы в парламентской дипломатии
Путин призвал сбалансировать подходы в парламентской дипломатии - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал сбалансировать подходы в парламентской дипломатии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужны сбалансированные подходы в парламентской дипломатии, она важна для развития связей в том числе с БРИКС. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:02
2024-04-26T15:02
2024-04-26T15:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужны сбалансированные подходы в парламентской дипломатии, она важна для развития связей в том числе с БРИКС.Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ."Прошу вас учитывать такие прагматичные, сбалансированные подходы и в парламентской дипломатии, наращивать усилия на этом направлении, в том числе развивать контакты с нашими друзьями и партнерами по линиям ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и, конечно, такого перспективного, растущего объединения, как БРИКС", - сказал Путин.
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БРИКС, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Политика
Путин призвал сбалансировать подходы в парламентской дипломатии
Путин: парламентская дипломатия важна для развития связей в том числе с БРИКС