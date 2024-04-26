https://ria.ru/20240426/putin-1942514559.html

Путин призвал сбалансировать подходы в парламентской дипломатии

Путин призвал сбалансировать подходы в парламентской дипломатии - РИА Новости, 26.04.2024

Путин призвал сбалансировать подходы в парламентской дипломатии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужны сбалансированные подходы в парламентской дипломатии, она важна для развития связей в том числе с БРИКС. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:02

2024-04-26T15:02

2024-04-26T15:23

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политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужны сбалансированные подходы в парламентской дипломатии, она важна для развития связей в том числе с БРИКС.Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ."Прошу вас учитывать такие прагматичные, сбалансированные подходы и в парламентской дипломатии, наращивать усилия на этом направлении, в том числе развивать контакты с нашими друзьями и партнерами по линиям ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и, конечно, такого перспективного, растущего объединения, как БРИКС", - сказал Путин.

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брикс, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб, политика