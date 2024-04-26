https://ria.ru/20240426/putin-1942514252.html
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира - РИА Новости, 26.04.2024
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира
Президент РФ Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:02
2024-04-26T15:02
2024-04-26T15:12
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328266_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_aece6a574368e1d375630428665e8225.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России."И, конечно, прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны - это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество. Почему? Это не пустые слова", - сказал Путин в пятницу.Потому, добавил президент РФ, что "каждый народ, каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам развивать дружеские отношения с большинством стран планеты, участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства на основе взаимного доверия, уважения и самобытности наших народов".
https://ria.ru/20240423/migranty-1941763040.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d2cd898c4370f8d90181d56b869e756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира
Путин попросил Совет законодателей заняться вопросами межнационального мира