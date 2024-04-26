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Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира - РИА Новости, 26.04.2024
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15:02 26.04.2024 (обновлено: 15:12 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/putin-1942514252.html
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира - РИА Новости, 26.04.2024
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира
Президент РФ Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:02
2024-04-26T15:12
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России."И, конечно, прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны - это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество. Почему? Это не пустые слова", - сказал Путин в пятницу.Потому, добавил президент РФ, что "каждый народ, каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам развивать дружеские отношения с большинством стран планеты, участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства на основе взаимного доверия, уважения и самобытности наших народов".
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира

Путин попросил Совет законодателей заняться вопросами межнационального мира

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России.
"И, конечно, прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны - это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество. Почему? Это не пустые слова", - сказал Путин в пятницу.
Потому, добавил президент РФ, что "каждый народ, каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам развивать дружеские отношения с большинством стран планеты, участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства на основе взаимного доверия, уважения и самобытности наших народов".
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