https://ria.ru/20240426/putin-1942514252.html

Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира

Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира - РИА Новости, 26.04.2024

Путин попросил уделять особое внимание вопросам межнационального мира

Президент РФ Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:02

2024-04-26T15:02

2024-04-26T15:12

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России."И, конечно, прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны - это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество. Почему? Это не пустые слова", - сказал Путин в пятницу.Потому, добавил президент РФ, что "каждый народ, каждый этнос дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам развивать дружеские отношения с большинством стран планеты, участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства на основе взаимного доверия, уважения и самобытности наших народов".

https://ria.ru/20240423/migranty-1941763040.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика