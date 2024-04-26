https://ria.ru/20240426/proverka-1942624606.html

Полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты

Полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты - РИА Новости, 26.04.2024

Полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты

Сотрудники полиции Екатеринбурга проверяют семью, в которой родители заставили 11-летнего сына съесть сигареты, родителям может грозить уголовное дело о... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:43

2024-04-26T20:43

2024-04-26T20:48

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга проверяют семью, в которой родители заставили 11-летнего сына съесть сигареты, родителям может грозить уголовное дело о жестоком обращении с ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. "Сообщение поступило в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу от тети несовершеннолетнего, которое зарегистрировано в установленном законом порядке. В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, осуществлен выход по месту жительства подростка для проверки его условий проживания", - сказал собеседник агентства. По его словам, в отношении законных представителей мальчика будет составлен административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Также правоохранителями собран характеризующий материал для принятия решения о возбуждении уголовного дела о жестоком обращением с несовершеннолетним. По данным полиции, информация будет направлена в управление соцполитики и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на профилактический учет.Ранее местные СМИ написали, что мальчик попал в больницу после того, как отчим заставил его съесть 8 сигарет. Причиной воспитательных мер якобы стало то, что родители застукали ребенка за курением.

https://ria.ru/20240410/deti-1939044403.html

https://ria.ru/20230926/sud-1898786709.html

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происшествия, екатеринбург, россия