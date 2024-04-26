https://ria.ru/20240426/prigovor-1942400090.html

Ушедшего в самоволку военного приговорили к шести годам колонии

Ушедшего в самоволку военного приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 26.04.2024

Ушедшего в самоволку военного приговорили к шести годам колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 6 годам колонии за самовольный уход из части, он также лишен звания, информирует пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T05:57

2024-04-26T05:57

2024-04-26T06:58

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южно-сахалинск

южно-курильск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 6 годам колонии за самовольный уход из части, он также лишен звания, информирует пресс-служба инстанции. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда. По информации пресс-службы, за преступление мужчина лишен воинского звания "гвардии младший сержант". В судебном заседании установлено, что мужчина в период мобилизации 9 марта 2023 года самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Сначала он проживал в областном центре, а затем самолетом улетел в родной Южно-Курильск на острове Кунашир. Там его 17 апреля того же года госпитализировали для прохождения стационарного лечения в местную центральную районную больницу. После лечения мужчина добровольно явился в воинскую часть.

https://ria.ru/20231221/voennye-1917193416.html

https://ria.ru/20231109/sud-1908323409.html

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происшествия, россия, южно-сахалинск, южно-курильск