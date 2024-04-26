Ушедшего в самоволку военного приговорили к шести годам колонии
Ушедшего в самоволку бойца лишили звания и приговорили к шести годам колонии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 6 годам колонии за самовольный уход из части, он также лишен звания, информирует пресс-служба инстанции.
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"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда.
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По информации пресс-службы, за преступление мужчина лишен воинского звания "гвардии младший сержант".
В судебном заседании установлено, что мужчина в период мобилизации 9 марта 2023 года самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Сначала он проживал в областном центре, а затем самолетом улетел в родной Южно-Курильск на острове Кунашир. Там его 17 апреля того же года госпитализировали для прохождения стационарного лечения в местную центральную районную больницу. После лечения мужчина добровольно явился в воинскую часть.
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