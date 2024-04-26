https://ria.ru/20240426/preparaty-1942457016.html

На Украине американцы испытывают психотропные препараты, пишут СМИ

На Украине американцы испытывают психотропные препараты, пишут СМИ - РИА Новости, 26.04.2024

На Украине американцы испытывают психотропные препараты, пишут СМИ

Американские ученые вместе с украинскими коллегами испытывают сильнодействующие психотропные препараты на украинцах на базе больницы в Ивано-Франковской области РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:53

2024-04-26T11:53

2024-04-26T12:20

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американские ученые вместе с украинскими коллегами испытывают сильнодействующие психотропные препараты на украинцах на базе больницы в Ивано-Франковской области страны, пытаясь выяснить влияние дозировок на организм человека, говорится в сообщении Telegram-канала MASH. "Американские учёные испытывают на жителях Украины сильнодействующие психотропные препараты. Биолабораторию в Ивано-Франковской области открыла подконтрольная Минобороны США компания", - говорится в сообщении канала. Лабораторию, действующую в больнице поселка Делятин, открыла в 2023 году компания Accu Reference Medical Lab. Исследования ведет группа из девяти американских, а также украинских специалистов, утверждает канал. Подопытных накачивают психотропными препаратами, чтобы изучить влияние дозировок на организм. Среди вводимых средств есть нейролептик клозапин, предназначенный для купирования приступов шизофрении. "Пациентов" затем обследуют, измеряют показатели и получают биологический материал для передачи в американскую компанию. "Руководит исследованиями профессор Львовского национального медуниверситета имени Галицкого Зиновий Воробец. Финансирование — целиком из США, через "Приватбанк". Деньги падают на счёт Михаила Косило, замглавврача больницы в Делятине. Со стороны Штатов эксперименты над людьми курирует доктор медицинских наук и патологоанатом Джулиан П. Арсе", - утверждает канал. Согласно документам, полученным ранее РИА Новости, при содействии украинских чиновников младенцы в психиатрическом отделении больницы №7 в Мариуполе использовались в опытах, проводившихся для крупных западных фармацевтических компаний. Эти документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления. Корреспондент РИА Новости смог побывать на этом месте и ознакомиться с документами. В мае 2023 года активист подполья из Николаева со ссылкой на своего мобилизованного товарища сообщал РИА Новости, что командиры украинских войск раздают своим бойцам на позициях психотропные препараты для снижения ощущения паники после российских ударов "Солнцепеком".

https://ria.ru/20231211/eksperimenty-1915116033.html

https://ria.ru/20231007/ukraina-1900493616.html

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