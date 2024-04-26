https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942520943.html
Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы
Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы - РИА Новости, 26.04.2024
Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге поздравил участников с приближающимся Днем Победы, отметив, что это... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:17
2024-04-26T15:17
2024-04-26T15:17
общество
россия
санкт-петербург
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге поздравил участников с приближающимся Днем Победы, отметив, что это священный праздник для России. "Уважаемые коллеги, завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками. Со священным для нас всех Днем Победы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231208/putin-1914597433.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, владимир путин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы
Путин на заседании Совфеда поздравил его участников с приближающимся Днем Победы