https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942520943.html

Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы

Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы - РИА Новости, 26.04.2024

Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге поздравил участников с приближающимся Днем Победы, отметив, что это... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:17

2024-04-26T15:17

2024-04-26T15:17

общество

россия

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге поздравил участников с приближающимся Днем Победы, отметив, что это священный праздник для России. "Уважаемые коллеги, завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками. Со священным для нас всех Днем Победы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231208/putin-1914597433.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

общество, россия, санкт-петербург, владимир путин