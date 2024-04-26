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"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине - РИА Новости, 26.04.2024
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине
Германия должна тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus, предложил немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:51
2024-04-26T09:51
2024-04-26T09:51
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Германия должна тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus, предложил немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге на своей странице в социальной сети Х."Теперь, наконец, передайте Taurus, желательно тайно!" — потребовал он.Ланге подчеркнул, что США уже подобным образом поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности. Он посоветовал Берлину последовать примеру Вашингтона.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не изменит своего решения не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.Накануне американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США на прошлой неделе тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.
https://ria.ru/20240425/sholts-1942217558.html
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в мире, украина, германия, сша, олаф шольц, дмитрий песков
В мире, Украина, Германия, США, Олаф Шольц, Дмитрий Песков
"Желательно тайно": в Германии выступили с безумным предложением по Украине
Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге предложил передать Украине ракеты Taurus тайно