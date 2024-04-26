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Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним
Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним - РИА Новости, 26.04.2024
Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила, что пакет помощи Украине, принятый конгрессом США, был последним, и это будет означать новые вызовы для Европы РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:56
2024-04-26T20:56
2024-04-26T22:56
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила, что пакет помощи Украине, принятый конгрессом США, был последним, и это будет означать новые вызовы для Европы "Очень хорошо, что конгресс США принял решение о поддержке Украины, но мы уже сейчас должны задуматься о том, что будет, если это последний пакет поддержки. Это значит, что вызовы для нас в Европе становятся еще больше. Сейчас мы только молились, чтобы конгресс собрался и решил вопрос, но поддержка может потребоваться и дальше", - сказала Шимоните в интервью агентству ELTA. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932352961.html
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Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним
Премьер Литвы Шимоните допустила, что Украина больше не получит помощи от США