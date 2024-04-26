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Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 26.04.2024 (обновлено: 22:56 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pomosch-1942626660.html
Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним
Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним - РИА Новости, 26.04.2024
Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила, что пакет помощи Украине, принятый конгрессом США, был последним, и это будет означать новые вызовы для Европы РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:56
2024-04-26T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
ингрида шимоните
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила, что пакет помощи Украине, принятый конгрессом США, был последним, и это будет означать новые вызовы для Европы "Очень хорошо, что конгресс США принял решение о поддержке Украины, но мы уже сейчас должны задуматься о том, что будет, если это последний пакет поддержки. Это значит, что вызовы для нас в Европе становятся еще больше. Сейчас мы только молились, чтобы конгресс собрался и решил вопрос, но поддержка может потребоваться и дальше", - сказала Шимоните в интервью агентству ELTA. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932352961.html
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в мире, украина, сша, европа, ингрида шимоните, джо байден, министерство обороны сша, литва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Ингрида Шимоните, Джо Байден, Министерство обороны США, Литва
Премьер Литвы допустила, что пакет помощи Украине от США был последним

Премьер Литвы Шимоните допустила, что Украина больше не получит помощи от США

© AP Photo / Lisa LeutnerПремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Lisa Leutner
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила, что пакет помощи Украине, принятый конгрессом США, был последним, и это будет означать новые вызовы для Европы
«
"Очень хорошо, что конгресс США принял решение о поддержке Украины, но мы уже сейчас должны задуматься о том, что будет, если это последний пакет поддержки. Это значит, что вызовы для нас в Европе становятся еще больше. Сейчас мы только молились, чтобы конгресс собрался и решил вопрос, но поддержка может потребоваться и дальше", - сказала Шимоните в интервью агентству ELTA.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаИнгрида ШимонитеДжо БайденМинистерство обороны СШАЛитва
 
 
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