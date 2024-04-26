Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки
© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена НабоковаЖители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова
БЕЛГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Жители Новооскольского округа в рамках проводимой акции "Пасхальная корзина солдату" могут принести сладкие угощения, пасхальные куличи, предметы личной гигиены, письма с пожеланиями и другие необходимые вещи для передачи бойцам на передовой, рассказала РИА Новости руководитель муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова.
По ее словам, эта инициатива, начатая в прошлом году в Новом Осколе, стала традиционной и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Акция проводится с 23 апреля по 3 мая. К участию приглашаются все желающие жители округа, детские сады, общеобразовательные учреждения и волонтеры.
© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена НабоковаЖители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова
Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
"Приносят все необходимое. Это в первую очередь, конечно, пасхальные куличи, открытки, сделанные своими руками, а также еще приносят гуманитарную помощь ребятам. Это входит и личная гигиена... шампуни, мыло, бритвенные принадлежности. Из продуктов питания также сладкие подарки, печенье, чай, кофе и все необходимое. И мы, когда везем передавать, то передаем уже полноценную, не только, как говорится, пасхальную корзину, а полноценную гуманитарную помощь", - подчеркнула руководитель.
Набокова отметила, что в рамках акции уже поступили первые подарки от юных жителей Новооскольского округа. Воспитанники детского сада передали для военнослужащих пасхальные куличи, сладкие угощения, чай, а также сделали своими руками поздравительные открытки с теплыми словами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также анонсировал проведение подобной акции и призвал жителей региона поучаствовать в ней, обратившись в местные администрации.
"Пасха – тот самый светлый праздник, в который особенно чувствуется теплота, забота близких, а может быть, даже незнакомых. И нашим бойцам, которые служат на передовой, сражаются с врагом, особенно в этот день нужна теплота ваших сердец. Обращайтесь, пишите письма, рисунки. Передавайте то, что вы хотите передать", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".