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Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки - РИА Новости, 26.04.2024
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15:06 26.04.2024
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Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки
Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки - РИА Новости, 26.04.2024
Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки
Жители Новооскольского округа в рамках проводимой акции "Пасхальная корзина солдату" могут принести сладкие угощения, пасхальные куличи, предметы личной... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:06
2024-04-26T15:06
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БЕЛГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Жители Новооскольского округа в рамках проводимой акции "Пасхальная корзина солдату" могут принести сладкие угощения, пасхальные куличи, предметы личной гигиены, письма с пожеланиями и другие необходимые вещи для передачи бойцам на передовой, рассказала РИА Новости руководитель муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова. По ее словам, эта инициатива, начатая в прошлом году в Новом Осколе, стала традиционной и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Акция проводится с 23 апреля по 3 мая. К участию приглашаются все желающие жители округа, детские сады, общеобразовательные учреждения и волонтеры. "Приносят все необходимое. Это в первую очередь, конечно, пасхальные куличи, открытки, сделанные своими руками, а также еще приносят гуманитарную помощь ребятам. Это входит и личная гигиена... шампуни, мыло, бритвенные принадлежности. Из продуктов питания также сладкие подарки, печенье, чай, кофе и все необходимое. И мы, когда везем передавать, то передаем уже полноценную, не только, как говорится, пасхальную корзину, а полноценную гуманитарную помощь", - подчеркнула руководитель. Набокова отметила, что в рамках акции уже поступили первые подарки от юных жителей Новооскольского округа. Воспитанники детского сада передали для военнослужащих пасхальные куличи, сладкие угощения, чай, а также сделали своими руками поздравительные открытки с теплыми словами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также анонсировал проведение подобной акции и призвал жителей региона поучаствовать в ней, обратившись в местные администрации. "Пасха – тот самый светлый праздник, в который особенно чувствуется теплота, забота близких, а может быть, даже незнакомых. И нашим бойцам, которые служат на передовой, сражаются с врагом, особенно в этот день нужна теплота ваших сердец. Обращайтесь, пишите письма, рисунки. Передавайте то, что вы хотите передать", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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белгородская область, новый оскол, вячеслав гладков, сво
Надежные люди, Белгородская область, Новый Оскол, Вячеслав Гладков, СВО

Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки

© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена НабоковаЖители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова
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БЕЛГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Жители Новооскольского округа в рамках проводимой акции "Пасхальная корзина солдату" могут принести сладкие угощения, пасхальные куличи, предметы личной гигиены, письма с пожеланиями и другие необходимые вещи для передачи бойцам на передовой, рассказала РИА Новости руководитель муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова.
По ее словам, эта инициатива, начатая в прошлом году в Новом Осколе, стала традиционной и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Акция проводится с 23 апреля по 3 мая. К участию приглашаются все желающие жители округа, детские сады, общеобразовательные учреждения и волонтеры.
© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена НабоковаЖители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
© Фото предоставлено руководителем муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова
Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут солдатам куличи и подарки
"Приносят все необходимое. Это в первую очередь, конечно, пасхальные куличи, открытки, сделанные своими руками, а также еще приносят гуманитарную помощь ребятам. Это входит и личная гигиена... шампуни, мыло, бритвенные принадлежности. Из продуктов питания также сладкие подарки, печенье, чай, кофе и все необходимое. И мы, когда везем передавать, то передаем уже полноценную, не только, как говорится, пасхальную корзину, а полноценную гуманитарную помощь", - подчеркнула руководитель.
Набокова отметила, что в рамках акции уже поступили первые подарки от юных жителей Новооскольского округа. Воспитанники детского сада передали для военнослужащих пасхальные куличи, сладкие угощения, чай, а также сделали своими руками поздравительные открытки с теплыми словами.
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Вчера, 17:45
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также анонсировал проведение подобной акции и призвал жителей региона поучаствовать в ней, обратившись в местные администрации.
"Пасха – тот самый светлый праздник, в который особенно чувствуется теплота, забота близких, а может быть, даже незнакомых. И нашим бойцам, которые служат на передовой, сражаются с врагом, особенно в этот день нужна теплота ваших сердец. Обращайтесь, пишите письма, рисунки. Передавайте то, что вы хотите передать", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
 
Надежные людиБелгородская областьНовый ОсколВячеслав ГладковСВО
 
 
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