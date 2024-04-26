https://ria.ru/20240426/pomosch-1942516244.html

Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки

Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки - РИА Новости, 26.04.2024

Жители Нового Оскола Белгородской области к Пасхе передадут бойцам подарки

Жители Новооскольского округа в рамках проводимой акции "Пасхальная корзина солдату" могут принести сладкие угощения, пасхальные куличи, предметы личной... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:06

2024-04-26T15:06

2024-04-26T15:06

надежные люди

белгородская область

новый оскол

вячеслав гладков

сво

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БЕЛГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Жители Новооскольского округа в рамках проводимой акции "Пасхальная корзина солдату" могут принести сладкие угощения, пасхальные куличи, предметы личной гигиены, письма с пожеланиями и другие необходимые вещи для передачи бойцам на передовой, рассказала РИА Новости руководитель муниципального штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Новооскольского городского округа Елена Набокова. По ее словам, эта инициатива, начатая в прошлом году в Новом Осколе, стала традиционной и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Акция проводится с 23 апреля по 3 мая. К участию приглашаются все желающие жители округа, детские сады, общеобразовательные учреждения и волонтеры. "Приносят все необходимое. Это в первую очередь, конечно, пасхальные куличи, открытки, сделанные своими руками, а также еще приносят гуманитарную помощь ребятам. Это входит и личная гигиена... шампуни, мыло, бритвенные принадлежности. Из продуктов питания также сладкие подарки, печенье, чай, кофе и все необходимое. И мы, когда везем передавать, то передаем уже полноценную, не только, как говорится, пасхальную корзину, а полноценную гуманитарную помощь", - подчеркнула руководитель. Набокова отметила, что в рамках акции уже поступили первые подарки от юных жителей Новооскольского округа. Воспитанники детского сада передали для военнослужащих пасхальные куличи, сладкие угощения, чай, а также сделали своими руками поздравительные открытки с теплыми словами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также анонсировал проведение подобной акции и призвал жителей региона поучаствовать в ней, обратившись в местные администрации. "Пасха – тот самый светлый праздник, в который особенно чувствуется теплота, забота близких, а может быть, даже незнакомых. И нашим бойцам, которые служат на передовой, сражаются с врагом, особенно в этот день нужна теплота ваших сердец. Обращайтесь, пишите письма, рисунки. Передавайте то, что вы хотите передать", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240425/gumpomosch-1942325189.html

белгородская область

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Артем Смирнов

белгородская область, новый оскол, вячеслав гладков, сво