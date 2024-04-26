Рейтинг@Mail.ru
Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:15 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/pomosch-1942464536.html
Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу
Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу - РИА Новости, 26.04.2024
Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу
Власти Тюменской области планируют оказать помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка на реке Ишим, губернатор Александр Моор поручил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:15
2024-04-26T12:15
тюменская область
жилье
тюменская область
ишим (река)
казанский район
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929964084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f81cce58b0cd0360858df2aa9447b943.jpg
ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют оказать помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка на реке Ишим, губернатор Александр Моор поручил правительству региона изучить ситуацию и определить возможные меры поддержки, сообщается на сайте правительства области. "Из-за рекордного паводка в районах Тюменской области, по территории которых протекает река Ишим, возникли проблемы у местных предпринимателей. Губернатор поручил изучить ситуацию и определить, какую помощь может оказать бизнесу правительство региона", – указано в сообщении. Руководители профильных ведомств и организаций во главе с генеральным директором Инвестиционного агентства Тюменской области Николаем Пуртовым в четверг пообщались с предпринимателями Казанского района, а вообще планируют побывать в каждом муниципалитете, в которые пришел или возможен паводок, сообщает информцентр правительства области. В задачах рабочей группы – выяснить, какая поддержка необходима для восстановления бизнеса, и предложить действующие меры. По словам Пуртова, поддержку могут получить две категории представителей бизнеса – те, чьи объекты затопило либо подтопило, и те, у кого упала выручка, снизился оборот. С четверга в регионе круглосуточно работает горячая линия для пострадавших от паводка предпринимателей, получить консультацию также можно в Центре "Мой бизнес". Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
тюменская область
ишим (река)
казанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929964084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d08ce8d43e149440da0ec91d78dffb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, тюменская область, ишим (река), казанский район, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Жилье, Тюменская область, Ишим (река), Казанский район, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024

Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу

© iStock.com / ijeabБизнесмен подписывает документы
Бизнесмен подписывает документы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / ijeab
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют оказать помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка на реке Ишим, губернатор Александр Моор поручил правительству региона изучить ситуацию и определить возможные меры поддержки, сообщается на сайте правительства области.
"Из-за рекордного паводка в районах Тюменской области, по территории которых протекает река Ишим, возникли проблемы у местных предпринимателей. Губернатор поручил изучить ситуацию и определить, какую помощь может оказать бизнесу правительство региона", – указано в сообщении.
Руководители профильных ведомств и организаций во главе с генеральным директором Инвестиционного агентства Тюменской области Николаем Пуртовым в четверг пообщались с предпринимателями Казанского района, а вообще планируют побывать в каждом муниципалитете, в которые пришел или возможен паводок, сообщает информцентр правительства области. В задачах рабочей группы – выяснить, какая поддержка необходима для восстановления бизнеса, и предложить действующие меры. По словам Пуртова, поддержку могут получить две категории представителей бизнеса – те, чьи объекты затопило либо подтопило, и те, у кого упала выручка, снизился оборот. С четверга в регионе круглосуточно работает горячая линия для пострадавших от паводка предпринимателей, получить консультацию также можно в Центре "Мой бизнес".
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка
19 апреля, 07:50
 
Тюменская областьЖильеТюменская областьИшим (река)Казанский районАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала