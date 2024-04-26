Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу
© iStock.com / ijeabБизнесмен подписывает документы
© iStock.com / ijeab
ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют оказать помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка на реке Ишим, губернатор Александр Моор поручил правительству региона изучить ситуацию и определить возможные меры поддержки, сообщается на сайте правительства области.
"Из-за рекордного паводка в районах Тюменской области, по территории которых протекает река Ишим, возникли проблемы у местных предпринимателей. Губернатор поручил изучить ситуацию и определить, какую помощь может оказать бизнесу правительство региона", – указано в сообщении.
Руководители профильных ведомств и организаций во главе с генеральным директором Инвестиционного агентства Тюменской области Николаем Пуртовым в четверг пообщались с предпринимателями Казанского района, а вообще планируют побывать в каждом муниципалитете, в которые пришел или возможен паводок, сообщает информцентр правительства области. В задачах рабочей группы – выяснить, какая поддержка необходима для восстановления бизнеса, и предложить действующие меры. По словам Пуртова, поддержку могут получить две категории представителей бизнеса – те, чьи объекты затопило либо подтопило, и те, у кого упала выручка, снизился оборот. С четверга в регионе круглосуточно работает горячая линия для пострадавших от паводка предпринимателей, получить консультацию также можно в Центре "Мой бизнес".
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.