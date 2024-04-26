https://ria.ru/20240426/pomosch-1942464536.html

Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу

Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу - РИА Новости, 26.04.2024

Тюменские власти планируют помочь пострадавшему от паводка бизнесу

Власти Тюменской области планируют оказать помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка на реке Ишим, губернатор Александр Моор поручил... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:15

2024-04-26T12:15

2024-04-26T12:15

тюменская область

жилье

тюменская область

ишим (река)

казанский район

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют оказать помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка на реке Ишим, губернатор Александр Моор поручил правительству региона изучить ситуацию и определить возможные меры поддержки, сообщается на сайте правительства области. "Из-за рекордного паводка в районах Тюменской области, по территории которых протекает река Ишим, возникли проблемы у местных предпринимателей. Губернатор поручил изучить ситуацию и определить, какую помощь может оказать бизнесу правительство региона", – указано в сообщении. Руководители профильных ведомств и организаций во главе с генеральным директором Инвестиционного агентства Тюменской области Николаем Пуртовым в четверг пообщались с предпринимателями Казанского района, а вообще планируют побывать в каждом муниципалитете, в которые пришел или возможен паводок, сообщает информцентр правительства области. В задачах рабочей группы – выяснить, какая поддержка необходима для восстановления бизнеса, и предложить действующие меры. По словам Пуртова, поддержку могут получить две категории представителей бизнеса – те, чьи объекты затопило либо подтопило, и те, у кого упала выручка, снизился оборот. С четверга в регионе круглосуточно работает горячая линия для пострадавших от паводка предпринимателей, получить консультацию также можно в Центре "Мой бизнес". Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

тюменская область

ишим (река)

казанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, тюменская область, ишим (река), казанский район, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024