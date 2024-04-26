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Польша предложила союзникам подвинуть систему ПРО к Калининградской области - РИА Новости, 26.04.2024
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16:58 26.04.2024 (обновлено: 18:51 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html
Польша предложила союзникам подвинуть систему ПРО к Калининградской области
Польша предложила союзникам подвинуть систему ПРО к Калининградской области - РИА Новости, 26.04.2024
Польша предложила союзникам подвинуть систему ПРО к Калининградской области
Варшава предложила союзникам приблизить систему противоракетной обороны к Калининградской области, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:58
2024-04-26T18:51
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Варшава предложила союзникам приблизить систему противоракетной обороны к Калининградской области, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х в профиле партии "Гражданская платформа". "Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности", — заявил чиновник.Калининградскую область, с которой граничат Польша и Литва, Сикорский назвал "непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации".Президент Польши Анджей Дуда 22 апреля заявил, что власти страны готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Он объяснил это тем, что Россия якобы все сильнее укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения, а недавно "перебросила свое ядерное оружие в Белоруссию".Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Вашингтон держит в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Москва вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате западной политики европейская система мер доверия и контроля над вооружениями оказалась разрушена.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240425/wnp-1942298542.html
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россия, польша, москва, владимир путин, радослав сикорский, такер карлсон, нато
Россия, Польша, Москва, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Такер Карлсон, НАТО
Польша предложила союзникам подвинуть систему ПРО к Калининградской области

МИД Польши предложил Западу пододвинуть систему ПРО к Калининградской области

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американский ракетный комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Варшава предложила союзникам приблизить систему противоракетной обороны к Калининградской области, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отвечая на вопросы пользователей соцсети Х в профиле партии "Гражданская платформа".
"Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности", — заявил чиновник.
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Президент Польши Анджей Дуда 22 апреля заявил, что власти страны готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Он объяснил это тем, что Россия якобы все сильнее укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения, а недавно "перебросила свое ядерное оружие в Белоруссию".
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Вашингтон держит в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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