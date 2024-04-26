https://ria.ru/20240426/pokazateli-1942574126.html
Путин оценил демографические показатели Петербурга
Путин оценил демографические показатели Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024
Путин оценил демографические показатели Петербурга
Президент РФ Владимир Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни, выше, чем в среднем по стране, рост числа... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:04
2024-04-26T18:04
2024-04-26T18:45
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942585429_0:133:3164:1913_1920x0_80_0_0_9eaadf4c65f0f1e3ad3fe7cf34e97738.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни, выше, чем в среднем по стране, рост числа многодетных семей. Глава государства в пятницу в Петербурге провел встречу с губернатором Александром Бегловым. "У вас растет количество многодетных семей, рост на 30 процентов за 5 лет", - сказал Путин на встрече. "Стабилизировано постоянное население. И продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране. В стране 73,4, а в Петербурге уже 76,6", - добавил президент.Беглов ответил, что это благодаря национальным проектам.
https://ria.ru/20240425/golikova-1942190759.html
https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942585429_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_954bd6731e212d59cf4d128485da03a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, год семьи
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Год семьи
Путин оценил демографические показатели Петербурга
Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга