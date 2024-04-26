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Путин оценил демографические показатели Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024
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18:04 26.04.2024 (обновлено: 18:45 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pokazateli-1942574126.html
Путин оценил демографические показатели Петербурга
Путин оценил демографические показатели Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024
Путин оценил демографические показатели Петербурга
Президент РФ Владимир Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни, выше, чем в среднем по стране, рост числа... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:04
2024-04-26T18:45
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
год семьи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни, выше, чем в среднем по стране, рост числа многодетных семей. Глава государства в пятницу в Петербурге провел встречу с губернатором Александром Бегловым. "У вас растет количество многодетных семей, рост на 30 процентов за 5 лет", - сказал Путин на встрече. "Стабилизировано постоянное население. И продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране. В стране 73,4, а в Петербурге уже 76,6", - добавил президент.Беглов ответил, что это благодаря национальным проектам.
https://ria.ru/20240425/golikova-1942190759.html
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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, год семьи
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Год семьи
Путин оценил демографические показатели Петербурга

Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни, выше, чем в среднем по стране, рост числа многодетных семей.
Глава государства в пятницу в Петербурге провел встречу с губернатором Александром Бегловым.
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"У вас растет количество многодетных семей, рост на 30 процентов за 5 лет", - сказал Путин на встрече.
"Стабилизировано постоянное население. И продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране. В стране 73,4, а в Петербурге уже 76,6", - добавил президент.
Беглов ответил, что это благодаря национальным проектам.
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ОбществоСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр БегловГод семьи
 
 
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