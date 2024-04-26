https://ria.ru/20240426/pokazateli-1942574126.html

Путин оценил демографические показатели Петербурга

Путин оценил демографические показатели Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024

Путин оценил демографические показатели Петербурга

Президент РФ Владимир Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни, выше, чем в среднем по стране, рост числа... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:04

2024-04-26T18:04

2024-04-26T18:45

общество

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр беглов

год семьи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокие демографические показатели Петербурга: продолжительность жизни, выше, чем в среднем по стране, рост числа многодетных семей. Глава государства в пятницу в Петербурге провел встречу с губернатором Александром Бегловым. "У вас растет количество многодетных семей, рост на 30 процентов за 5 лет", - сказал Путин на встрече. "Стабилизировано постоянное население. И продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране. В стране 73,4, а в Петербурге уже 76,6", - добавил президент.Беглов ответил, что это благодаря национальным проектам.

https://ria.ru/20240425/golikova-1942190759.html

https://ria.ru/20231028/mnogodetnye_semi-1905741815.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, год семьи