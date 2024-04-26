https://ria.ru/20240426/podpolschik-1942403273.html

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее - РИА Новости, 26.04.2024

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:02

2024-04-26T07:02

2024-04-26T15:02

балаклея

харьковская область

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Удар был нанесен вчера в 16:40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — неизвестно, скорых много, все оцепили", — сказал собеседник агентства.Также, по данным Лебедева, в четверг вечером нанесли удар по железнодорожной станции в поселке Удачное в ДНР, в результате сорвав ротацию и подвоз боекомплектов.При атаке по вокзалу в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошел взрыв с последующей детонацией. Кроме того, под удар попала станция в пгт Боровая в Харьковской области, подробностей пока нет.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240414/podpole-1939895171.html

балаклея

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балаклея, харьковская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины