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Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 26.04.2024 (обновлено: 15:02 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/podpolschik-1942403273.html
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее - РИА Новости, 26.04.2024
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее
Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:02
2024-04-26T15:02
балаклея
харьковская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.&quot;Удар был нанесен вчера в 16:40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — неизвестно, скорых много, все оцепили&quot;, — сказал собеседник агентства.Также, по данным Лебедева, в четверг вечером нанесли удар по железнодорожной станции в поселке Удачное в ДНР, в результате сорвав ротацию и подвоз боекомплектов.При атаке по вокзалу в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошел взрыв с последующей детонацией. Кроме того, под удар попала станция в пгт Боровая в Харьковской области, подробностей пока нет.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240414/podpole-1939895171.html
балаклея
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балаклея, харьковская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Балаклея, Харьковская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее

Лебедев: ВС России нанесли удар по станции в Балаклее во время выгрузки сил ВСУ

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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
«

"Удар был нанесен вчера в 16:40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом вэсэушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — неизвестно, скорых много, все оцепили", — сказал собеседник агентства.

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Также, по данным Лебедева, в четверг вечером нанесли удар по железнодорожной станции в поселке Удачное в ДНР, в результате сорвав ротацию и подвоз боекомплектов.
При атаке по вокзалу в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошел взрыв с последующей детонацией. Кроме того, под удар попала станция в пгт Боровая в Харьковской области, подробностей пока нет.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеБалаклеяХарьковская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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