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ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 26.04.2024 (обновлено: 10:39 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/podpole-1942431450.html
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны - РИА Новости, 26.04.2024
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
ВС РФ нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого вооруженные силы Украины запускали и контролировали дроны, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:36
2024-04-26T10:39
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого вооруженные силы Украины запускали и контролировали дроны, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В самом Херсоне, по сообщениям местных жителей, прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась "дроноводами" для запуска и контроля БПЛА", - сказал он.Он отметил, что также разрушены пять частных домов, в которые вселились украинские военные, не спросив владельцев.Лебедев добавил, что в Станиславе зафиксировали большой взрыв по направлению к пристани.
https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html
https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html
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херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны

Подполье: нанесен удар по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоенный у планшета
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого вооруженные силы Украины запускали и контролировали дроны, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В самом Херсоне, по сообщениям местных жителей, прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась "дроноводами" для запуска и контроля БПЛА", - сказал он.
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Он отметил, что также разрушены пять частных домов, в которые вселились украинские военные, не спросив владельцев.
Лебедев добавил, что в Станиславе зафиксировали большой взрыв по направлению к пристани.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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