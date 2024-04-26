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ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны - РИА Новости, 26.04.2024
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
ВС РФ нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого вооруженные силы Украины запускали и контролировали дроны, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:36
2024-04-26T10:36
2024-04-26T10:39
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
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безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого вооруженные силы Украины запускали и контролировали дроны, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В самом Херсоне, по сообщениям местных жителей, прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась "дроноводами" для запуска и контроля БПЛА", - сказал он.Он отметил, что также разрушены пять частных домов, в которые вселились украинские военные, не спросив владельцев.Лебедев добавил, что в Станиславе зафиксировали большой взрыв по направлению к пристани.
https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
Подполье: нанесен удар по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны