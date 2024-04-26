https://ria.ru/20240426/podpole-1942431450.html

ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны

ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны - РИА Новости, 26.04.2024

ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны

ВС РФ нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого вооруженные силы Украины запускали и контролировали дроны, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:36

2024-04-26T10:36

2024-04-26T10:39

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого вооруженные силы Украины запускали и контролировали дроны, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В самом Херсоне, по сообщениям местных жителей, прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась "дроноводами" для запуска и контроля БПЛА", - сказал он.Он отметил, что также разрушены пять частных домов, в которые вселились украинские военные, не спросив владельцев.Лебедев добавил, что в Станиславе зафиксировали большой взрыв по направлению к пристани.

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность