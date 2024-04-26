https://ria.ru/20240426/podpole-1942430887.html
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 26.04.2024
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области
Удар зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, "надеясь вторгнуться" со стороны Чернигова, сообщил пятницу РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:32
2024-04-26T10:32
2024-04-26T10:32
специальная военная операция на украине
черниговская область
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чернигов
сергей лебедев
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Удар зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, "надеясь вторгнуться" со стороны Чернигова, сообщил пятницу РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Черниговской области взрывы также зафиксированы в населенных пунктах Заречье, Гремяч, а также Семеновском районе.
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черниговская область, россия, чернигов, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Россия, Чернигов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области
Подполье: удар зафиксирован в Черниговской области, где скапливались ВСУ