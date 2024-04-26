https://ria.ru/20240426/podderzhka-1942588899.html
Дополнительные меры поддержки многодетных семей приняты в Якутии
Дополнительные меры поддержки многодетных семей приняты в Якутии - РИА Новости, 26.04.2024
Дополнительные меры поддержки многодетных семей приняты в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:53
2024-04-26T18:53
2024-04-26T18:53
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 апр — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии 26 апреля подписал Указ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Саха (Якутия)", который направлен на создание благоприятных условий для повышения благосостояния многодетных семей, укрепления института семьи и сохранения традиции многодетности", - рассказали в пресс-службе. Согласно указу, многодетным семьям республики предоставлено право на получение льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты. Все дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях получат бесплатное питание, а также бесплатный проезд на общественном внутригородском и пригородном сообщении, вне зависимости от уровня доходов семей. Отмечается, что предоставление мер поддержки начнется с 1 сентября. "В Якутии издревле сильна традиция многодетности. Сегодня в республике проживает 1/5 часть от всех многодетных семей Дальнего Востока (156,8 тысячи семей). Это более 34 тысяч многодетных семей, в которых растут более 118 тысяч детей", - добавили в правительстве. В целом объем финансирования на поддержку материнства и детства в республике с 2018 года увеличился более чем в 8 раз до 29,5 миллиарда рублей. "Принятые меры позволяют Якутии сохранять уровень рождаемости и увеличение количества детей, рожденными третьими и последующими. Сегодня в республике в полном объеме реализуются программы материнского капитала, финансовой поддержки при рождении детей, улучшения жилищных условий многодетных семей, предоставления бесплатных земельных участков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/nikolaev-1931724106.html
https://ria.ru/20240307/sertifikaty-1931821766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 27 апр — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Глава Якутии 26 апреля подписал Указ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Саха (Якутия)", который направлен на создание благоприятных условий для повышения благосостояния многодетных семей, укрепления института семьи и сохранения традиции многодетности", - рассказали в пресс-службе.
Согласно указу, многодетным семьям республики предоставлено право на получение льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты. Все дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях получат бесплатное питание, а также бесплатный проезд на общественном внутригородском и пригородном сообщении, вне зависимости от уровня доходов семей.
Отмечается, что предоставление мер поддержки начнется с 1 сентября.
"В Якутии издревле сильна традиция многодетности. Сегодня в республике проживает 1/5 часть от всех многодетных семей Дальнего Востока
(156,8 тысячи семей). Это более 34 тысяч многодетных семей, в которых растут более 118 тысяч детей", - добавили в правительстве.
В целом объем финансирования на поддержку материнства и детства в республике с 2018 года увеличился более чем в 8 раз до 29,5 миллиарда рублей.
"Принятые меры позволяют Якутии сохранять уровень рождаемости и увеличение количества детей, рожденными третьими и последующими. Сегодня в республике в полном объеме реализуются программы материнского капитала, финансовой поддержки при рождении детей, улучшения жилищных условий многодетных семей, предоставления бесплатных земельных участков", - говорится в сообщении.