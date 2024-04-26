https://ria.ru/20240426/podderzhka-1942588899.html

Дополнительные меры поддержки многодетных семей приняты в Якутии

Дополнительные меры поддержки многодетных семей приняты в Якутии - РИА Новости, 26.04.2024

Дополнительные меры поддержки многодетных семей приняты в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:53

2024-04-26T18:53

2024-04-26T18:53

республика саха (якутия)

дальний восток

айсен николаев

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902719937_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_84c8bd6a3fa5e494e1f5692d0f3e8c53.jpg

ЯКУТСК, 27 апр — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Глава Якутии 26 апреля подписал Указ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Саха (Якутия)", который направлен на создание благоприятных условий для повышения благосостояния многодетных семей, укрепления института семьи и сохранения традиции многодетности", - рассказали в пресс-службе. Согласно указу, многодетным семьям республики предоставлено право на получение льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты. Все дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях получат бесплатное питание, а также бесплатный проезд на общественном внутригородском и пригородном сообщении, вне зависимости от уровня доходов семей. Отмечается, что предоставление мер поддержки начнется с 1 сентября. "В Якутии издревле сильна традиция многодетности. Сегодня в республике проживает 1/5 часть от всех многодетных семей Дальнего Востока (156,8 тысячи семей). Это более 34 тысяч многодетных семей, в которых растут более 118 тысяч детей", - добавили в правительстве. В целом объем финансирования на поддержку материнства и детства в республике с 2018 года увеличился более чем в 8 раз до 29,5 миллиарда рублей. "Принятые меры позволяют Якутии сохранять уровень рождаемости и увеличение количества детей, рожденными третьими и последующими. Сегодня в республике в полном объеме реализуются программы материнского капитала, финансовой поддержки при рождении детей, улучшения жилищных условий многодетных семей, предоставления бесплатных земельных участков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/nikolaev-1931724106.html

https://ria.ru/20240307/sertifikaty-1931821766.html

дальний восток

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дальний восток, айсен николаев, республика саха (якутия)