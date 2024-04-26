https://ria.ru/20240426/pobeda-1942461774.html
Победа будет за Россией, заявил Медведев
Победа будет за Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 26.04.2024
Победа будет за Россией, заявил Медведев
Победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:03
2024-04-26T12:03
2024-04-26T12:03
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
диктант победы
единая россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам международной исторической акции "Диктант Победы". В ходе выступления Медведев заявил, что Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом, уничтожает новых фашистов на полях сражений. "Уверен, что главный в вашей жизни "Диктант Победы" вы напишете на самый высший балл. Враг не пройдет, победа будет за нами", - сказал Медведев. Акция "Диктант Победы" стартует 26 апреля. Она пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира.
https://ria.ru/20240424/zanko-1941968030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, диктант победы, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Диктант Победы, Единая Россия
Победа будет за Россией, заявил Медведев
Медведев: победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам международной исторической акции "Диктант Победы".
В ходе выступления Медведев заявил, что Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом, уничтожает новых фашистов на полях сражений.
"Уверен, что главный в вашей жизни "Диктант Победы" вы напишете на самый высший балл. Враг не пройдет, победа будет за нами", - сказал Медведев.
Акция "Диктант Победы" стартует 26 апреля. Она пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира.