https://ria.ru/20240426/pobeda-1942461774.html

Победа будет за Россией, заявил Медведев

Победа будет за Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 26.04.2024

Победа будет за Россией, заявил Медведев

Победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:03

2024-04-26T12:03

2024-04-26T12:03

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий медведев

диктант победы

единая россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам международной исторической акции "Диктант Победы". В ходе выступления Медведев заявил, что Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом, уничтожает новых фашистов на полях сражений. "Уверен, что главный в вашей жизни "Диктант Победы" вы напишете на самый высший балл. Враг не пройдет, победа будет за нами", - сказал Медведев. Акция "Диктант Победы" стартует 26 апреля. Она пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира.

https://ria.ru/20240424/zanko-1941968030.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий медведев, диктант победы, единая россия