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В России промаркировали пиво для собак - РИА Новости, 26.04.2024
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21:20 26.04.2024 (обновлено: 21:31 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pivo-1942629924.html
В России промаркировали пиво для собак
В России промаркировали пиво для собак - РИА Новости, 26.04.2024
В России промаркировали пиво для собак
В России впервые промаркировали пиво для собак - это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:20
2024-04-26T21:31
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России впервые промаркировали пиво для собак - это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Эксперимент прошел на подмосковном производстве. Лакомство содержит в своем составе хмель и дрожжи – является пивным безалкогольным напитком для собак. В ходе эксперимента промаркирована партия пива для собак методом этикирования, код нанесен на крышку на производстве "Апиценна", - заявили там. Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что эксперимент по маркировке кормов для животных находится сейчас в активной стадии. "Мы протестировали процессы нанесения кодов на 8 типов упаковки для кормов, такие как паучи, мягкая упаковка, дойпак, и на последнем эксперименте успешно протестировали нанесение на стеклянные бутылки", - добавила она. Эксперимент по маркировке кормов для животных проходит в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. При этом, по данным НИУ ВШЭ, доля контрафактных кормов для животных составляет 11%. В свою очередь, маркировка "Честный знак" внедряется для борьбы с нелегальным оборотом в стране. На данный момент маркируется уже 17 групп товаров, среди которых - икра, вода, молочная продукция.
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html
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россия, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В России промаркировали пиво для собак

В России впервые промаркировали пиво для собак, содержащее хмель и дрожжи

© Фото : Clever Dog Lab / Vetmeduni ViennaСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Clever Dog Lab / Vetmeduni Vienna
Собаки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России впервые промаркировали пиво для собак - это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«
"Эксперимент прошел на подмосковном производстве. Лакомство содержит в своем составе хмель и дрожжи – является пивным безалкогольным напитком для собак. В ходе эксперимента промаркирована партия пива для собак методом этикирования, код нанесен на крышку на производстве "Апиценна", - заявили там.
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Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что эксперимент по маркировке кормов для животных находится сейчас в активной стадии. "Мы протестировали процессы нанесения кодов на 8 типов упаковки для кормов, такие как паучи, мягкая упаковка, дойпак, и на последнем эксперименте успешно протестировали нанесение на стеклянные бутылки", - добавила она.
Эксперимент по маркировке кормов для животных проходит в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.
При этом, по данным НИУ ВШЭ, доля контрафактных кормов для животных составляет 11%. В свою очередь, маркировка "Честный знак" внедряется для борьбы с нелегальным оборотом в стране. На данный момент маркируется уже 17 групп товаров, среди которых - икра, вода, молочная продукция.
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