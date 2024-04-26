https://ria.ru/20240426/pivo-1942629924.html

В России промаркировали пиво для собак

В России промаркировали пиво для собак - РИА Новости, 26.04.2024

В России промаркировали пиво для собак

В России впервые промаркировали пиво для собак - это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:20

2024-04-26T21:20

2024-04-26T21:31

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России впервые промаркировали пиво для собак - это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Эксперимент прошел на подмосковном производстве. Лакомство содержит в своем составе хмель и дрожжи – является пивным безалкогольным напитком для собак. В ходе эксперимента промаркирована партия пива для собак методом этикирования, код нанесен на крышку на производстве "Апиценна", - заявили там. Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что эксперимент по маркировке кормов для животных находится сейчас в активной стадии. "Мы протестировали процессы нанесения кодов на 8 типов упаковки для кормов, такие как паучи, мягкая упаковка, дойпак, и на последнем эксперименте успешно протестировали нанесение на стеклянные бутылки", - добавила она. Эксперимент по маркировке кормов для животных проходит в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. При этом, по данным НИУ ВШЭ, доля контрафактных кормов для животных составляет 11%. В свою очередь, маркировка "Честный знак" внедряется для борьбы с нелегальным оборотом в стране. На данный момент маркируется уже 17 групп товаров, среди которых - икра, вода, молочная продукция.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20240221/chikhuakha-1928764672.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, высшая школа экономики (вшэ)