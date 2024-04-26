https://ria.ru/20240426/peskov-1942496260.html

Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков

Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2024

Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков

Россия не представляет угрозы никому в Европе и рассчитывает, что и в Европе никто ей не представляет угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:48

2024-04-26T13:48

2024-04-26T14:12

европа

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не представляет угрозы никому в Европе и рассчитывает, что и в Европе никто ей не представляет угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что Россия как страна, которая никому не представляет угрозы в Европе, рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для нее.

https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942236710.html

европа

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, россия, дмитрий песков, в мире