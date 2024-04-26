https://ria.ru/20240426/peskov-1942496260.html
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2024
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков
Россия не представляет угрозы никому в Европе и рассчитывает, что и в Европе никто ей не представляет угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:48
2024-04-26T13:48
2024-04-26T14:12
европа
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия не представляет угрозы никому в Европе и рассчитывает, что и в Европе никто ей не представляет угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что Россия как страна, которая никому не представляет угрозы в Европе, рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для нее.
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942236710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Песков
Песков: Россия не представляет угрозы для Европы и рассчитывает на взаимность