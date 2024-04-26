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СВО завершится успехом для России, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 26.04.2024 (обновлено: 13:44 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/peskov-1942494005.html
СВО завершится успехом для России, заявил Песков
СВО завершится успехом для России, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2024
СВО завершится успехом для России, заявил Песков
Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России, РФ и Европе придется договариваться, как жить дальше, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:43
2024-04-26T13:44
специальная военная операция на украине
россия
европа
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России, РФ и Европе придется договариваться, как жить дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Так или иначе отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Россия как страна, которая никому не представляет угрозы в Европе, рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для нее. "Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить", - пояснил Песков.Он добавил, что России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше."Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы", - сказал Песков журналистам.Он пояснил, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, который всегда будет учитываться при выстраивании таких отношений. При этом Песков подчеркнул, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах.
https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942424235.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942158942.html
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россия, европа, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире
СВО завершится успехом для России, заявил Песков

Песков: СВО рано или поздно завершится успехом для России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России, РФ и Европе придется договариваться, как жить дальше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Так или иначе отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что Россия как страна, которая никому не представляет угрозы в Европе, рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для нее.
"Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить", - пояснил Песков.
Он добавил, что России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше.
"Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений. Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы", - сказал Песков журналистам.
Он пояснил, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, который всегда будет учитываться при выстраивании таких отношений. При этом Песков подчеркнул, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому предстоит в любом случае строить отношения на новых основах.
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