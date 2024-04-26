https://ria.ru/20240426/pes-1942331715.html

"Невыносимое зрелище". В подмосковной деревне объявились убийцы

"Невыносимое зрелище". В подмосковной деревне объявились убийцы - РИА Новости, 26.04.2024

"Невыносимое зрелище". В подмосковной деревне объявились убийцы

В начале апреля в деревне Сухарево обнаружили труп собаки со следами издевательств. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, уголовное дело так и не... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:03

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. В начале апреля в деревне Сухарево обнаружили труп собаки со следами издевательств. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, уголовное дело так и не завели, а от главного вещдока избавились. Что произошло в Подмосковье — в материале РИА Новости."Искали несколько дней"Несколько месяцев жительница деревни Галина Филатова ухаживала за двумя собаками — Линдой и Антошкой. Псы жили у кафе. Вместе с мужем зоозащитница построила для них будки, каждый день навещала перед работой."Первого апреля я приезжаю, а собак нет, — рассказала она "МК". — Валялся только ошейник Линды, на третий день она прибежала сама. По поводу Антошки мы переживали, что он где-то зацепился цепью в лесу и погибнет от голода. Искали его несколько дней".Пса нашли 5 апреля — мертвого, изувеченного. Тело лежало в пятидесяти метрах от будки."Зрелище было ужасное. Во рту торчала труба, в пасть ему залили какую-то горючую жидкость и подожгли, а тело было проткнуто арматурой. Он умирал жуткой смертью. Это был дружелюбный и ласковый пес, они с Линдой никому не мешали", — объясняла зоозащитница.Рядом лежали пустые бутылки из-под алкоголя. Вместе с другими активистами Галина начала поиски живодеров."Могли запугать"Филатова написала заявление в полицию, однако возбуждать уголовное дело там отказались.Сама пенсионерка разговаривать с РИА Новости не стала. Знакомые объяснили, что после огласки инцидента она прекратила искать виновных."Мы думаем, ее могли запугать. Сейчас она следит за ситуацией со стороны", — рассказывает зоозащитница Алина, попросившая не указывать ее фамилию.В МВД России по Московской области агентству сообщили, что "сотрудниками было осмотрено место преступления, а тело животного направлено на исследование с целью установления причин смерти".Местный участковый действительно попросил заявителей выкопать собаку. К тому времени с момента захоронения прошло уже четыре дня.Тело отправили 9 апреля, через два дня пришли результаты. Из заключения, которое есть в распоряжении РИА Новости, следует: экспертизу провели только 11 апреля, через полторы недели после гибели. Ветеринары указали, что трупное разложение уже слишком сильное, из-за чего определить изменения в тканях и внутренних органах невозможно.После осмотра тело пса кремировали — так положено по инструкции."При подаче заявления о вскрытии или назначение судебной экспертизы надо отдельно оговаривать запрет на кремацию, — поясняет зооюрист Сергей Егоров. — Однако об этом почти никто не знает".Теперь, по словам зоозащитников, в деле не осталось вещдоков. Волонтеры стали расклеивать листовки с просьбой помочь найти причастных, отсматривали записи с камер. Однако это пока не принесло результатов."Вокруг промзона, и на зданиях камеры не функционируют. Найти какие-то весомые доказательства так и не удалось. А допрашивать людей мы не можем, ведь мы не полиция", — говорит Алина."Доказать сложно"Единственная зацепка — сделанные Галиной снимки мертвого пса. Их отправили на дополнительную фотоэкспертизу, исход которой станет решающим в деле Антошки. Результат волонтеры ожидают 29 апреля."Очень сложно без качественной экспертизы трупа доказать смерть от насильственных действий. У собаки были видимые телесные повреждения, перелом челюсти. Однако когда она получила травмы — при жизни или посмертно, мы не знаем, — указывает Егоров. — Если установят, что пес был жив, завести дело можно по факту нанесения увечий".Юрист приводит пример из практики. В мае 2023-го житель поселка Мохсоголлох в Якутии напал с молотком на бездомного маламута. Ветеринары диагностировали множественные травмы нижней и верхней челюстей, колотые и резаные раны, а также закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры пытались спасти собаку, но она скончалась через четыре дня в ветклинике.Мужчину, избившего пса, суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.Если же над собакой издевались посмертно, уголовная ответственность не предусмотрена. "По Гражданскому кодексу, животные — имущество (ст. 137 ГК. — Прим. ред.), — уточняет эксперт. — Поэтому за осквернение трупа не наказывают".Сейчас, по данным волонтеров, в полицию подали уже 320 заявлений по делу об убийстве Антошки. К поискам подключились сотрудники предприятий около места гибели.Дело пока не возбудили. Но даже если это случится, найти причастных будет сложно, уверен Егоров. По его словам, проблема в том, что такие инциденты обычно расследуют крайне неохотно.

https://ria.ru/20240411/ubiystvo-1939171298.html

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происшествия, россия