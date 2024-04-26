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Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада - РИА Новости, 26.04.2024
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22:35 26.04.2024 (обновлено: 22:37 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pentagon-1942638576.html
Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада
Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада - РИА Новости, 26.04.2024
Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада
Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал подконтрольность государству преимуществом военно-промышленного комплекса России над "оборонкой" Запада. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:35
2024-04-26T22:37
россия
иран
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал подконтрольность государству преимуществом военно-промышленного комплекса России над "оборонкой" Запада. "Это отличный вопрос... Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее", - ответил он на просьбу журналистов объяснить, почему Россия смогла так "эффективно восстановить" свою "военную машину". Еще одним фактором успеха Остин назвал помощь, которую Россия якобы получает от Ирана и Северной Кореи. "Без этого они были бы в гораздо менее выгодной позиции", - заявил он. В России отрицают закупки оружия и боеприпасов в Иране и Северной Корее. США также обвиняют Китай в поставках критически важных материалов для нужд российского ВПК и грозят санкциями, если сотрудничество не будет свернуто.
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россия, иран, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире
Россия, Иран, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире
Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада

Шеф Пентагона назвал подконтрольность ВПК России государству ее преимуществом

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал подконтрольность государству преимуществом военно-промышленного комплекса России над "оборонкой" Запада.
"Это отличный вопрос... Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее", - ответил он на просьбу журналистов объяснить, почему Россия смогла так "эффективно восстановить" свою "военную машину".
Еще одним фактором успеха Остин назвал помощь, которую Россия якобы получает от Ирана и Северной Кореи.
"Без этого они были бы в гораздо менее выгодной позиции", - заявил он.
В России отрицают закупки оружия и боеприпасов в Иране и Северной Корее. США также обвиняют Китай в поставках критически важных материалов для нужд российского ВПК и грозят санкциями, если сотрудничество не будет свернуто.
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