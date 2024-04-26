https://ria.ru/20240426/pentagon-1942638576.html

Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада

Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада - РИА Новости, 26.04.2024

Шеф Пентагона назвал преимущество ВПК России над "оборонкой" Запада

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал подконтрольность государству преимуществом военно-промышленного комплекса России над "оборонкой" Запада. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:35

2024-04-26T22:35

2024-04-26T22:37

россия

иран

сша

ллойд остин

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал подконтрольность государству преимуществом военно-промышленного комплекса России над "оборонкой" Запада. "Это отличный вопрос... Вся их оборонная промышленность отвечает перед государством. Так что для них немного проще сделать это немного быстрее", - ответил он на просьбу журналистов объяснить, почему Россия смогла так "эффективно восстановить" свою "военную машину". Еще одним фактором успеха Остин назвал помощь, которую Россия якобы получает от Ирана и Северной Кореи. "Без этого они были бы в гораздо менее выгодной позиции", - заявил он. В России отрицают закупки оружия и боеприпасов в Иране и Северной Корее. США также обвиняют Китай в поставках критически важных материалов для нужд российского ВПК и грозят санкциями, если сотрудничество не будет свернуто.

https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html

россия

иран

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире