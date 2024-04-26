https://ria.ru/20240426/pentagon-1942632119.html

Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams

Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams - РИА Новости, 26.04.2024

Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:38

2024-04-26T21:38

2024-04-26T22:03

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в противостоянии с Россией, а также о том, что Украине пришлось отвести танки Abrams от передовой из-за угрозы российских беспилотников. "Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя", - сказал Браун в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Украина победить. Браун также оставил без комментария информацию СМИ о том, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Он переадресовал вопрос украинской стороне.

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, сша, россия