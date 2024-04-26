https://ria.ru/20240426/pentagon-1942632119.html
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams - РИА Новости, 26.04.2024
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:38
2024-04-26T21:38
2024-04-26T22:03
в мире
технологии
украина
сша
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908109403_0:244:2975:1917_1920x0_80_0_0_e2981daf51038d79f91e5f648ef9cd0d.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в противостоянии с Россией, а также о том, что Украине пришлось отвести танки Abrams от передовой из-за угрозы российских беспилотников. "Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя", - сказал Браун в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Украина победить. Браун также оставил без комментария информацию СМИ о том, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Он переадресовал вопрос украинской стороне.
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908109403_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_3fdf908e2246e2eb986d3630ebcd99ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, сша, россия
В мире, Технологии, Украина, США, Россия, Специальная военная операция на Украине
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
Браун: нужно убедиться, что Украина сможет победить в противостоянии с Россией