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Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 26.04.2024 (обновлено: 22:03 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pentagon-1942632119.html
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams - РИА Новости, 26.04.2024
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:38
2024-04-26T22:03
в мире
технологии
украина
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специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в противостоянии с Россией, а также о том, что Украине пришлось отвести танки Abrams от передовой из-за угрозы российских беспилотников. "Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя", - сказал Браун в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Украина победить. Браун также оставил без комментария информацию СМИ о том, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Он переадресовал вопрос украинской стороне.
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
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в мире, технологии, украина, сша, россия
В мире, Технологии, Украина, США, Россия, Специальная военная операция на Украине
Пентагон не ответил на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams

Браун: нужно убедиться, что Украина сможет победить в противостоянии с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский танк Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в противостоянии с Россией, а также о том, что Украине пришлось отвести танки Abrams от передовой из-за угрозы российских беспилотников.
«
"Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя", - сказал Браун в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Украина победить.
Браун также оставил без комментария информацию СМИ о том, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Он переадресовал вопрос украинской стороне.
Уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаСШАРоссия
 
 
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