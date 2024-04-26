Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США
Пентагон: F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в этом году
© РИА НовостиСамолет F-16
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Самолет F-16. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы", - сказал Остин на очередной встрече доноров Киева.
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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