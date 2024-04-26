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Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США - РИА Новости, 26.04.2024
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15:23 26.04.2024 (обновлено: 16:09 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pentagon-1942523322.html
Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США
Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США - РИА Новости, 26.04.2024
Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США
Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:23
2024-04-26T16:09
в мире
украина
министерство обороны сша
f-16
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нато
александр шульгин
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин."В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы", - сказал Остин на очередной встрече доноров Киева.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893132789.html
https://ria.ru/20230616/samolety-1878736198.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, f-16, ллойд остин, нато, александр шульгин, сергей лавров, киев, россия
В мире, Украина, Министерство обороны США, F-16, Ллойд Остин, НАТО, Александр Шульгин, Сергей Лавров, Киев, Россия
Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США

Пентагон: F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в этом году

© РИА НовостиСамолет F-16
Самолет F-16
© РИА Новости
Самолет F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы", - сказал Остин на очередной встрече доноров Киева.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал
30 августа 2023, 12:38
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Самолеты F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard, заявил Путин
16 июня 2023, 17:25
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАF-16Ллойд ОстинНАТОАлександр ШульгинСергей ЛавровКиевРоссия
 
 
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