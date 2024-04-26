Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины
Белый дом: у США пока нет свободных Patriot, которые можно было бы передать ВСУ
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. У Вашингтона пока нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Украине, следует из интервью советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана телеканалу MSNBC.
"Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал чиновник.
При этом Штаты намерены убеждать партнеров в Европе и других регионах мира поставить Киеву имеющиеся у них средства ПВО, добавил Салливан.
Как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что страны — члены альянса могут передать Киеву новые ЗРК в ближайшее время.
На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с противовоздушной обороной. Так, в начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что система ПВО страны заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.
Как писала газета The Washigton Post со ссылкой на чиновников в Киеве, ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны.
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