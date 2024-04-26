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Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 26.04.2024 (обновлено: 20:30 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/patriot-1942607210.html
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины - РИА Новости, 26.04.2024
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины
У Вашингтона пока нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Украине, следует из интервью советника президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:27
2024-04-26T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джейк салливан
нато
зрк patriot
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. У Вашингтона пока нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Украине, следует из интервью советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана телеканалу MSNBC."Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал чиновник.При этом Штаты намерены убеждать партнеров в Европе и других регионах мира поставить Киеву имеющиеся у них средства ПВО, добавил Салливан.Как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что страны — члены альянса могут передать Киеву новые ЗРК в ближайшее время.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с противовоздушной обороной. Так, в начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что система ПВО страны заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.Как писала газета The Washigton Post со ссылкой на чиновников в Киеве, ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240426/smi-1942407178.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, сша, украина, джейк салливан, нато, зрк patriot, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джейк Салливан, НАТО, ЗРК Patriot, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Сергей Шойгу, Киев, Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг, ДТЭК
Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины

Белый дом: у США пока нет свободных Patriot, которые можно было бы передать ВСУ

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. У Вашингтона пока нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Украине, следует из интервью советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана телеканалу MSNBC.
"Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал чиновник.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
СМИ: Испания согласилась поставить Patriot на Украину под давлением
08:07
При этом Штаты намерены убеждать партнеров в Европе и других регионах мира поставить Киеву имеющиеся у них средства ПВО, добавил Салливан.
Как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что страны — члены альянса могут передать Киеву новые ЗРК в ближайшее время.
На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с противовоздушной обороной. Так, в начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что система ПВО страны заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.
Как писала газета The Washigton Post со ссылкой на чиновников в Киеве, ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжейк СалливанНАТОЗРК PatriotПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Сергей ШойгуКиевВооруженные силы УкраиныЙенс СтолтенбергДТЭК
 
 
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