https://ria.ru/20240426/patriot-1942607210.html

Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины

Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины - РИА Новости, 26.04.2024

Белый дом дал понять, что у США пока нет свободных Patriot для Украины

У Вашингтона пока нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Украине, следует из интервью советника президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:27

2024-04-26T19:27

2024-04-26T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джейк салливан

нато

зрк patriot

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_196:283:830:640_1920x0_80_0_0_f07b4db8b95cc08a3826477e3063b091.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. У Вашингтона пока нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Украине, следует из интервью советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана телеканалу MSNBC."Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал чиновник.При этом Штаты намерены убеждать партнеров в Европе и других регионах мира поставить Киеву имеющиеся у них средства ПВО, добавил Салливан.Как сообщил в марте министр обороны Сергей Шойгу, российские военные с начала года уничтожили пять комплексов Patriot. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что страны — члены альянса могут передать Киеву новые ЗРК в ближайшее время.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с противовоздушной обороной. Так, в начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что система ПВО страны заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.Как писала газета The Washigton Post со ссылкой на чиновников в Киеве, ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20240426/smi-1942407178.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, джейк салливан, нато, зрк patriot, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, дтэк