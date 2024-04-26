https://ria.ru/20240426/parad-1942568747.html
На Красной площади установили трибуны к 9 Мая
На Красной площади установили трибуны к 9 Мая - РИА Новости, 26.04.2024
На Красной площади установили трибуны к 9 Мая
Трибуны для гостей Парада Победы, который пройдет 9 мая, установили в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:47
2024-04-26T17:47
2024-04-26T17:47
общество
москва
день победы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трибуны для гостей Парада Победы, который пройдет 9 мая, установили в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. Доступ на Красную площадь ограничен. Трибуны традиционно расположены со стороны Кремлевской стены. Они укомплектованы сиденьями, оформленными в российский триколор. Рядом установлен крупный баннер с надписью: "Победа!" Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в пятницу из-за репетиции Парада Победы. Также сообщалось, что специалисты дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений в Москве, расположенных на маршруте следования военной техники на Парад Победы.
https://ria.ru/20240425/moskva-1942193822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, день победы
Общество, Москва, День Победы
На Красной площади установили трибуны к 9 Мая
На Красной площади установили трибуны для гостей Парада Победы