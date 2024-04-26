https://ria.ru/20240426/ozkho-1942499276.html
Запад пытается подорвать авторитет России в ОЗХО, заявил постпред
Запад пытается подорвать авторитет России в ОЗХО, заявил постпред - РИА Новости, 26.04.2024
Запад пытается подорвать авторитет России в ОЗХО, заявил постпред
Западные страны всеми средствами пытаются подорвать авторитет России как ответственного участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил постпред РФ... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:04
2024-04-26T14:04
2024-04-26T14:04
в мире
россия
нидерланды
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Западные страны всеми средствами пытаются подорвать авторитет России как ответственного участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. "Наши западные оппоненты задействуют здесь все имеющиеся в арсенале средства для того, чтобы подорвать авторитет России как ответственного государства-участника КЗХО, добиться нашей изоляции в ОЗХО, а в идеале - заставить нас отказаться от активной линии на химическом направлении", - сказал Тарабрин в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Запад пытается подорвать авторитет России в ОЗХО, заявил постпред
Постпред Тарабрин: Запад изо всех сил пытается подорвать авторитет России в ОЗХО