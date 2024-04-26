https://ria.ru/20240426/ozkho-1942499276.html

Запад пытается подорвать авторитет России в ОЗХО, заявил постпред

Запад пытается подорвать авторитет России в ОЗХО, заявил постпред - РИА Новости, 26.04.2024

Запад пытается подорвать авторитет России в ОЗХО, заявил постпред

Западные страны всеми средствами пытаются подорвать авторитет России как ответственного участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил постпред РФ... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:04

2024-04-26T14:04

2024-04-26T14:04

в мире

россия

нидерланды

владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Западные страны всеми средствами пытаются подорвать авторитет России как ответственного участника Конвенции о запрещении химического оружия, заявил постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. "Наши западные оппоненты задействуют здесь все имеющиеся в арсенале средства для того, чтобы подорвать авторитет России как ответственного государства-участника КЗХО, добиться нашей изоляции в ОЗХО, а в идеале - заставить нас отказаться от активной линии на химическом направлении", - сказал Тарабрин в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html

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нидерланды

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия