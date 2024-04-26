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Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 26.04.2024 (обновлено: 20:25 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ostin-1942621303.html
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной - РИА Новости, 26.04.2024
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной
США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:24
2024-04-26T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. "Я думаю, что в будущем нам удастся проработать этот вопрос с рядом стран с тем, чтобы обеспечить Украину системами Patriot", - сказал Остин по итогам встречи стран-доноров военной помощи Киеву. При этом министр обороны США призвал не расценивать данные комплексы как "волшебную пилюлю", способную кардинально переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, указав, что Киев также нуждается в других вооружениях. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240426/zelenskiy-1942602162.html
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной

Остин: США хотят убедить своих партнеров поделиться системами Patriot с Украиной

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
«
"Я думаю, что в будущем нам удастся проработать этот вопрос с рядом стран с тем, чтобы обеспечить Украину системами Patriot", - сказал Остин по итогам встречи стран-доноров военной помощи Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет их оснащения, заявил Зеленский
19:20
При этом министр обороны США призвал не расценивать данные комплексы как "волшебную пилюлю", способную кардинально переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, указав, что Киев также нуждается в других вооружениях.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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