https://ria.ru/20240426/ostin-1942621303.html

Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной

Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной - РИА Новости, 26.04.2024

Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной

США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:24

2024-04-26T20:24

2024-04-26T20:25

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. "Я думаю, что в будущем нам удастся проработать этот вопрос с рядом стран с тем, чтобы обеспечить Украину системами Patriot", - сказал Остин по итогам встречи стран-доноров военной помощи Киеву. При этом министр обороны США призвал не расценивать данные комплексы как "волшебную пилюлю", способную кардинально переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, указав, что Киев также нуждается в других вооружениях. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240426/zelenskiy-1942602162.html

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