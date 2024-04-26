https://ria.ru/20240426/ostin-1942621303.html
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной - РИА Новости, 26.04.2024
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной
США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:24
2024-04-26T20:24
2024-04-26T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939956766_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_c7abd64b5078c02937690a9910f3110b.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. "Я думаю, что в будущем нам удастся проработать этот вопрос с рядом стран с тем, чтобы обеспечить Украину системами Patriot", - сказал Остин по итогам встречи стран-доноров военной помощи Киеву. При этом министр обороны США призвал не расценивать данные комплексы как "волшебную пилюлю", способную кардинально переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, указав, что Киев также нуждается в других вооружениях. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240426/zelenskiy-1942602162.html
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939956766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab43ac5437efa568431accbced69c168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон: США хотят убедить партнеров поделиться системами ПВО с Украиной
Остин: США хотят убедить своих партнеров поделиться системами Patriot с Украиной