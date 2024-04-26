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МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ
МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ
Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:16
2024-04-26T17:16
2024-04-26T17:16
специальная военная операция на украине
россия
казахстан
узбекистан
михаил галузин
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Я все-таки исхожу из того, что наши друзья из Казахстана и Узбекистана соблюдают правила военно-технического сотрудничества с Россией... Я все-таки исхожу из того и считаю, что у меня есть все основания для этого, что наши партнеры в названных вами государствах тщательно соблюдают дух и букву нашего военно-технического сотрудничества ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасности, что российское вооружение, поставленное странам Центральной Азии, окажется на Украине.
https://ria.ru/20240307/postavki-1931779589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, казахстан, узбекистан, михаил галузин, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казахстан, Узбекистан, Михаил Галузин, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ
Галузин выразил надежду, что Астана и Ташкент соблюдают правила ВТС с Москвой