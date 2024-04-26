https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942558470.html

МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ

МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024

МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ

Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:16

2024-04-26T17:16

2024-04-26T17:16

специальная военная операция на украине

россия

казахстан

узбекистан

михаил галузин

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Я все-таки исхожу из того, что наши друзья из Казахстана и Узбекистана соблюдают правила военно-технического сотрудничества с Россией... Я все-таки исхожу из того и считаю, что у меня есть все основания для этого, что наши партнеры в названных вами государствах тщательно соблюдают дух и букву нашего военно-технического сотрудничества ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасности, что российское вооружение, поставленное странам Центральной Азии, окажется на Украине.

https://ria.ru/20240307/postavki-1931779589.html

россия

казахстан

узбекистан

украина

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Кирилл Волков

россия, казахстан, узбекистан, михаил галузин, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины