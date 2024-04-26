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МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942558470.html
МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ
МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ
Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:16
2024-04-26T17:16
специальная военная операция на украине
россия
казахстан
узбекистан
михаил галузин
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Я все-таки исхожу из того, что наши друзья из Казахстана и Узбекистана соблюдают правила военно-технического сотрудничества с Россией... Я все-таки исхожу из того и считаю, что у меня есть все основания для этого, что наши партнеры в названных вами государствах тщательно соблюдают дух и букву нашего военно-технического сотрудничества ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасности, что российское вооружение, поставленное странам Центральной Азии, окажется на Украине.
https://ria.ru/20240307/postavki-1931779589.html
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россия, казахстан, узбекистан, михаил галузин, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казахстан, Узбекистан, Михаил Галузин, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ

Галузин выразил надежду, что Астана и Ташкент соблюдают правила ВТС с Москвой

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Я все-таки исхожу из того, что наши друзья из Казахстана и Узбекистана соблюдают правила военно-технического сотрудничества с Россией... Я все-таки исхожу из того и считаю, что у меня есть все основания для этого, что наши партнеры в названных вами государствах тщательно соблюдают дух и букву нашего военно-технического сотрудничества ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасности, что российское вооружение, поставленное странам Центральной Азии, окажется на Украине.
Украинский истребитель Миг-29 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине
7 марта, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКазахстанУзбекистанМихаил ГалузинБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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